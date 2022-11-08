На Харківщині з опаленням – майже 47% будинків. Інформація по містах

Станом на 7:00 8 листопада у Харківській області з опаленням – 3521 житловий будинок із централізованим теплопостачанням із запланованих 7559 (46,6%).

Про це МГ “Об’єктив” повідомили у пресслужбі ОВА з посиланням на директора департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Сергія Магдисюка.

З опаленням – 218 дитсадків (83,2%), 203 заклади загальної середньої освіти (81,2%) та 172 заклади охорони здоров’я (97,2%). В області запущено 402 котельні із запланованих 526 (76,4%).

На 100% опалюються 11 громад регіону, серед яких: Валківська (8 будинків), Солоницівська (58 будинків), Зміївська (28 будинків), Новопокровська (10 будинків), Малинівська (12 будинків), Пісочинська (74 будинки), Лозівська (361) будинок), Первомайська (178 будинків), Донецька (6 будинків), Наталинська (37 будинків), Балаклійська (124 будинки).

У Вовчанську, як і раніше, на альтернативному паливі працює одна з 17 котелень – вона опалює медустанову.

У Куп’янській міській громаді підключення котелень стримується через неповне відновлення електропостачання. У місті Куп’янськ воно відновлено частково, у селищі Куп’янськ-Вузлової роботи Укрзалізниця планує провести найближчим часом, а в селищі Ківшарівка відновлення електропостачання планується до 16 листопада.

В Ізюмі підключено три котельні із запланованих дев’яти (33,3%). Інші запускатимуть після завершення необхідних ремонтів як на самих котельнях, так і в будинках.

У Балаклії запущено п’ять котелень із запланованих шести (83,3%). Котельні, які опалювали лише об’єкти соцсфери, цієї зими не підключатимуться.