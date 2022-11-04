Жителі Вовчанська можуть перезимувати в гуртожитках Харкова – Синєгубов

Жителям міста Вовчанськ, де поки що не буде “блакитного палива” через перебитий у РФ транзитний газопровід, пропонують провести зиму в гуртожитках Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“По місту Вовчанськ припинено газопостачання, яке йшло транзитом з території РФ. Там котельні цілі, і ми можемо їх запустити на альтернативному паливі, а не на газу, але думаємо щодо доцільності, оскільки люди виїжджають. Там із 17 тисяч наразі залишилося 4 тисячі. А ті багатоповерхівки, які ми маємо під’єднати, це близько 500 сімей. Тому зараз розглядаємо абсолютно різні варіанти, у тому числі щодо евакуації. Ми готові надати місця тимчасового проживання у місті Харкові, у тому числі за рахунок гуртожитків вищих навчальних закладів”, – розповів Синєгубів в етері національного телемарафону.

За його словами, зараз на Харківщині запущено 64% ​​котелень – 345 із 536 запланованих.

“В Ізюмі із 22 котелень ми можемо запустити 9. Це 64 багатоквартирні бюудинки. зможуть отримати теплопостачання. Відновлено на 85% у тому самому Ізюмі вже газопостачання та електропостачання. По Куп’янську котельні більш-менш цілі. Ми їх запускаємо всі”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, що 23 жовтня у Вовчанську залишилося без газу близько 8 тисяч жителів. Згодом Синегубов повідомив, що відновити пошкоджений внаслідок бойових дій на території РФ газопровід відновити до зими не вдасться.