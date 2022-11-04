Жители Волчанска могут перезимовать в общежитиях Харькова — Синегубов

Жителям города Волчанск, где пока не будет «голубого топлива» из-за перебитого в РФ транзитного газопровода, предлагают провести зиму в общежитиях Харькова, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов.

«По городу Волчанск прекращено газоснабжение, которое шло транзитом с территории РФ. Там котельные целые, и мы можем их запустить на альтернативном топливе, а не на газу, но думаем о целесообразности, поскольку люди выезжают. Там из 17 тысяч сейчас осталось 4 тысячи. А те многоэтажки, которые мы должны подключить, это около 500 семей. Поэтому сейчас рассматриваем абсолютно разные варианты, в том числе по эвакуации. Мы готовы предоставить места временного проживания в городе Харькове, в том числе за счет общежитий высших учебных заведений», — рассказал Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас на Харьковщине запущены 64% котельных — 345 из 536 запланированных.

«В Изюме из 22 котельных мы можем запустить 9. Это 64 многоквартирных дома, которые смогут получить теплоснабжение. Восстановлено на 85% в Изюме уже газоснабжение и электроснабжение. По Купянску котельные более-менее целые. Мы их запускаем все», — рассказал глава ОВА.

Напомним, что 23 октября в Волчанске остались без газа около 8 тысяч жителей. Позже Синегубов сообщил, что восстановить поврежденный вследствие боевых действий на территории РФ газопровод восстановить до зимы не удастся.