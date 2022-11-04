Live
  • Пятница 04.11.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Жители Волчанска могут перезимовать в общежитиях Харькова — Синегубов

Общество 17:56   04.11.2022
Елена Нагорная
Жители Волчанска могут перезимовать в общежитиях Харькова — Синегубов

Жителям города Волчанск, где пока не будет «голубого топлива» из-за перебитого в РФ транзитного газопровода, предлагают провести зиму в общежитиях Харькова, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов.

«По городу Волчанск прекращено газоснабжение, которое шло транзитом с территории РФ. Там котельные целые, и мы можем их запустить на альтернативном топливе, а не на газу, но думаем о целесообразности, поскольку люди выезжают. Там из 17 тысяч сейчас осталось 4 тысячи. А те многоэтажки, которые мы должны подключить, это около 500 семей. Поэтому сейчас рассматриваем абсолютно разные варианты, в том числе по эвакуации. Мы готовы предоставить места временного проживания в городе Харькове, в том числе за счет общежитий высших учебных заведений», — рассказал Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас на Харьковщине запущены 64% котельных — 345 из 536 запланированных.

«В Изюме из 22 котельных мы можем запустить 9. Это 64 многоквартирных дома, которые смогут получить теплоснабжение. Восстановлено на 85% в Изюме уже газоснабжение и электроснабжение. По Купянску котельные более-менее целые. Мы их запускаем все», — рассказал глава ОВА.

Напомним, что 23 октября в Волчанске остались без газа около 8 тысяч жителей. Позже Синегубов сообщил, что восстановить поврежденный вследствие боевых действий на территории РФ газопровод восстановить до зимы не удастся.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

17:35
Переправа в Изюме готова, на очереди — мост через Печенежское водохранилище
17:24
Минкульт собирает деньги на восстановление библиотеки им. Короленко в Харькове
16:43
Теннисистка из Харькова Элина Свитолина показала селфи с новорожденной дочкой
16:04
Харьковские артиллеристы агитируют оккупантов сдаваться в плен
14:48
Любил путина и армию рф. В Харькове будут судить поклонника «русского мира»

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Жители Волчанска могут перезимовать в общежитиях Харькова — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 17:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителям города Волчанск, где пока не будет «голубого топлива» из-за перебитого в РФ транзитного газопровода, предлагают провести зиму в общежитиях Харькова, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов.".