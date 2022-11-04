Жители Волчанска могут перезимовать в общежитиях Харькова — Синегубов
Жителям города Волчанск, где пока не будет «голубого топлива» из-за перебитого в РФ транзитного газопровода, предлагают провести зиму в общежитиях Харькова, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов.
«По городу Волчанск прекращено газоснабжение, которое шло транзитом с территории РФ. Там котельные целые, и мы можем их запустить на альтернативном топливе, а не на газу, но думаем о целесообразности, поскольку люди выезжают. Там из 17 тысяч сейчас осталось 4 тысячи. А те многоэтажки, которые мы должны подключить, это около 500 семей. Поэтому сейчас рассматриваем абсолютно разные варианты, в том числе по эвакуации. Мы готовы предоставить места временного проживания в городе Харькове, в том числе за счет общежитий высших учебных заведений», — рассказал Синегубов в эфире национального телемарафона.
По его словам, сейчас на Харьковщине запущены 64% котельных — 345 из 536 запланированных.
«В Изюме из 22 котельных мы можем запустить 9. Это 64 многоквартирных дома, которые смогут получить теплоснабжение. Восстановлено на 85% в Изюме уже газоснабжение и электроснабжение. По Купянску котельные более-менее целые. Мы их запускаем все», — рассказал глава ОВА.
Напомним, что 23 октября в Волчанске остались без газа около 8 тысяч жителей. Позже Синегубов сообщил, что восстановить поврежденный вследствие боевых действий на территории РФ газопровод восстановить до зимы не удастся.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Жители Волчанска могут перезимовать в общежитиях Харькова — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 17:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителям города Волчанск, где пока не будет «голубого топлива» из-за перебитого в РФ транзитного газопровода, предлагают провести зиму в общежитиях Харькова, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов.".