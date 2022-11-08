На Харьковщине с отоплением — почти 47% домов. Информация по городам

По состоянию на 7:00 8 ноября в Харьковской области с отоплением — 3521 жилой дом с централизованным теплоснабжением из запланированных 7559 (46,6%).

Об этом МГ «Объектив» сообщили в пресс-службе ОВА со ссылкой на директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Сергея Магдысюка.

С отоплением — 218 детсадов (83,2%), 203 учреждения общего среднего образования (81,2%) и 172 учреждения здравоохранения (97,2%). В области запущены 402 котельные из запланированных 526 (76,4%).

На 100% отапливаются 11 громад региона, среди которых: Валковская (8 домов), Солоницевская (58 домов), Змиевская (28 домов), Новопокровская (10 домов), Малиновская (12 домов), Песочинская (74 дома), Лозовская (361 дом), Первомайская (178 домов), Донецкая (6 домов), Наталинская (37 домов), Балаклейская (124 дома).

В Волчанске по-прежнему на альтернативном топливе работает одна из 17 котельных — она отапливает медучреждение.

В Купянской городской громаде подключение котельных сдерживается из-за неполного восстановления электроснабжения. В городе Купянск оно восстановлено частично, в поселке Купянск-Узловой работы Укрзализныця планирует провести в ближайшее время, а в поселке Ковшаровка восстановление электроснабжения планируется до 16 ноября.

В Изюме подключены три котельные из запланированных девяти (33,3%). Остальные будут запускать после завершения необходимых ремонтов как на самих котельных, так и в домах.

В Балаклее запущены пять котельных из запланированных шести (83,3%). Котельные, которые отапливали только объекты соцсферы, этой зимой подключаться не будут.