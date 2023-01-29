Ежедневно крали сотни литров дизеля: на Харьковщине обворовали госпредприятие

От 100 до 300 литров дизеля за каждый день выносили с территории собственного предприятия девять сотрудников. Во время обысков у них обнаружили пять тонн горючего.

«Злоумышленники разработали и наладили систематическую схему по похищению горюче-смазочных материалов. Каждый день работники предприятия похищали от 100 до 300 литров дизельного горючего. Затем указанное топливо они сбывали 4 постоянным клиентам по цене 40 гривен за литр», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Воров разоблачили сотрудники Лозовского райотдела полиции. Вместе с прокурорами и СБУ они провели 15 санкционированных обысков и в итоге обнаружили и изъяли около 5 тонн дизельного топлива.

По данным правоохранителей, воровать топливо в промышленных масштабах сотрудники предприятия начали в сентября 2022 года. В схеме были задействованы девять человек. Сумму причиненного государству ущерба устанавливают. А «бизнесменам» грозит до восьми лет за решеткой.