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Ежедневно крали сотни литров дизеля: на Харьковщине обворовали госпредприятие

Происшествия 12:29   29.01.2023
Оксана Горун
Ежедневно крали сотни литров дизеля: на Харьковщине обворовали госпредприятие Фото: ГУНП в Харьковской области

От 100 до 300 литров дизеля за каждый день выносили с территории собственного предприятия девять сотрудников. Во время обысков у них обнаружили пять тонн горючего.

«Злоумышленники разработали и наладили систематическую схему по похищению горюче-смазочных материалов. Каждый день работники предприятия похищали от 100 до 300 литров дизельного горючего. Затем указанное топливо они сбывали 4 постоянным клиентам по цене 40 гривен за литр», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На Харьковщине сотрудники госпредприятия воровали дизель
Фото: ГУНП в Харьковской области

Воров разоблачили сотрудники Лозовского райотдела полиции. Вместе с прокурорами и СБУ они провели 15 санкционированных обысков и в итоге обнаружили и изъяли около 5 тонн дизельного топлива.

На Харьковщине сотрудники госпредприятия воровали дизель 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • По данным правоохранителей, воровать топливо в промышленных масштабах сотрудники предприятия начали в сентября 2022 года. В схеме были задействованы девять человек. Сумму причиненного государству ущерба устанавливают. А «бизнесменам» грозит до восьми лет за решеткой.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 12:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От 100 до 300 литров дизеля за каждый день выносили с территории собственного предприятия девять сотрудников. Во время обысков у них обнаружили пять тонн горючего".