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Щодня виносили сотні літрів дизеля: на Харківщині обікрали держпідприємство

Події 12:29   29.01.2023
Оксана Горун
Щодня виносили сотні літрів дизеля: на Харківщині обікрали держпідприємство Фото: ГУНП у Харківській області

Від 100 до 300 літрів дизеля щодня викрадали з території власного підприємства дев’ять співробітників. Під час обшуків у них виявили п’ять тонн пального.

“Зловмисники розробили та налагодили систематичну схему з викрадення паливно-мастильних матеріалів. Щодня працівники підприємства викрадали від 100 до 300 літрів дизельного пального. Потім вказане паливо вони збували чотирьом постійним клієнтам за ціною 40 гривень за літр”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На Харківщині співробітники держпідприємства крали дизель.

Злодіїв викрили співробітники Лозівського райвідділу поліції. Разом із прокурорами та СБУ вони провели 15 санкціонованих обшуків і в результаті виявили та вилучили близько 5 тонн дизельного пального.

На Харківщині співробітники держпідприємства крали дизель 3

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    • За даними правоохоронців, красти пальне в промислових масштабах співробітники підприємства розпочали у вересні 2022 року. До схеми долучилися дев’ять осіб. Суму завданих державі збитків встановлюють. А “бізнесменам” загрожує до восьми років за ґратами.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 12:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від 100 до 300 літрів дизеля щодня викрадали з території власного підприємства дев’ять співробітників. Під час обшуків у них виявили п’ять тонн пального".