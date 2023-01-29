Щодня виносили сотні літрів дизеля: на Харківщині обікрали держпідприємство
Від 100 до 300 літрів дизеля щодня викрадали з території власного підприємства дев’ять співробітників. Під час обшуків у них виявили п’ять тонн пального.
“Зловмисники розробили та налагодили систематичну схему з викрадення паливно-мастильних матеріалів. Щодня працівники підприємства викрадали від 100 до 300 літрів дизельного пального. Потім вказане паливо вони збували чотирьом постійним клієнтам за ціною 40 гривень за літр”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Злодіїв викрили співробітники Лозівського райвідділу поліції. Разом із прокурорами та СБУ вони провели 15 санкціонованих обшуків і в результаті виявили та вилучили близько 5 тонн дизельного пального.
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За даними правоохоронців, красти пальне в промислових масштабах співробітники підприємства розпочали у вересні 2022 року. До схеми долучилися дев’ять осіб. Суму завданих державі збитків встановлюють. А “бізнесменам” загрожує до восьми років за ґратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 12:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від 100 до 300 літрів дизеля щодня викрадали з території власного підприємства дев’ять співробітників. Під час обшуків у них виявили п’ять тонн пального".