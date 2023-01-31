В Харькове пьяная бесправная женщина проехала по встречке перед копами (видео)
Утром 31 января на проспекте Героев Харькова автомобиль Dacia привлек внимание патрульных тем, что двигался по встречной полосе. Полицейские догнали и остановили машину. И, как оказалось, за рулем была женщина в состоянии опьянения, которая вообще не имела права управлять авто.
Копы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако она отказалась. Во время проверки документов инспекторы установили, что женщина не имеет права управлять транспортными средствами, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
На водителя составили админпротокол по ч.1 ст.130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) и вынесли постановление по ч.2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.
После этого женщине не дали сесть за руль, переместив авто на специальную площадку.
Как сообщал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 31 января, за минувшие сутки в регионе был составлен один админпротокол за пьяную езду.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 20:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 31 января на проспекте Героев Харькова автомобиль Dacia привлек внимание патрульных тем, что двигался по встречной полосе. Полицейские догнали и остановили машину. И, как оказалось, за рулем была женщина в состоянии опьянения, которая вообще не имела права управлять авто.".