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Полиция Харьковщины задержала 73 потенциальных диверсантов за сутки

Происшествия 07:32   31.01.2023
Оксана Горун
Полиция Харьковщины задержала 73 потенциальных диверсантов за сутки

Подозрительных граждан полицейские Харьковщины доставляют в участки — для проверки.

«Личным составом ГУНП в Харьковской области по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 73 человека», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его информации, за сутки полицейские также проверили более 1620 транспортных средств на блокпостах и зафиксировали более 14 фактов повреждения зданий в области вражескими обстрелами.

Также полиция продолжает ловить недобросовестных водителей в регионе.

«Полицейские Харьковщины составили 10 административных протоколов: 3 – за превышение скорости, 6 – управление транспортным средством без документов, 1 – в состоянии алкогольного опьянения», — привел данные Тимошко.

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Кроме того, отрабатывая территорию Харькова и области полицейские обнаружили три факта незаконного оборота наркотиков. Наркотики у нарушителей изъяли.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 07:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрительных граждан полицейские Харьковщины доставляют в участки — для проверки".