Поліція Харківщини затримала понад 70 потенційних диверсантів за добу

Громадян, які викликають підозри, поліціянти Харківщини доставляють до дільниць – для перевірки.

“Особовим складом ГУНП у Харківській області за підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 73 особи”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його інформацією, за добу поліціянти також перевірили понад 1620 транспортних засобів на блокпостах та зафіксували понад 14 фактів пошкодження будівель в області ворожими обстрілами.

Також поліція продовжує ловити недобросовісних водіїв у регіоні.

“Поліцейські Харківщини склали 10 адміністративних протоколів: 3 – за перевищення швидкості, 6 – керування транспортним засобом без документів, 1 – у стані алкогольного сп’яніння”, – навів дані Тимошко.

Крім того, відпрацьовуючи територію Харкова та області поліціянти виявили три факти незаконного обігу наркотиків. Наркотики у порушників вилучили.