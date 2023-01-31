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Поліція Харківщини затримала понад 70 потенційних диверсантів за добу

Події 07:32   31.01.2023
Оксана Горун
Поліція Харківщини затримала понад 70 потенційних диверсантів за добу

Громадян, які викликають підозри, поліціянти Харківщини доставляють до дільниць – для перевірки.

“Особовим складом ГУНП у Харківській області за підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 73 особи”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його інформацією, за добу поліціянти також перевірили понад 1620 транспортних засобів на блокпостах та зафіксували понад 14 фактів пошкодження будівель в області ворожими обстрілами.

Також поліція продовжує ловити недобросовісних водіїв у регіоні.

“Поліцейські Харківщини склали 10 адміністративних протоколів: 3 – за перевищення швидкості, 6 – керування транспортним засобом без документів, 1 – у стані алкогольного сп’яніння”, – навів дані Тимошко.

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Крім того, відпрацьовуючи територію Харкова та області поліціянти виявили три факти незаконного обігу наркотиків. Наркотики у порушників вилучили.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 07:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громадян, які викликають підозри, поліціянти Харківщини доставляють до дільниць – для перевірки".