За добу поліція Харківщини спіймала двох п’яних за кермом

Крім того, поліціянтам Харківщини трапився водій із підробленими документами. Про це у зведенні за добу повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

“Співробітники поліції склали 2 адміністративні матеріали щодо водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, — поінформував Тимошко. — В Основ’янському районі міста екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, за кермом якого знаходився чоловік, який надав посвідчення водія з ознаками підробки. Дізнавачем після проведення досудового розслідування за фактом використання явно підробленого документа порушено кримінальне провадження”.

Також, за даними начальника ГУ Нацполіції Харківщини, за добу в області поліціянти виявили три факти незаконного обігу наркотиків.

Продовжуються в регіоні перевірки на блокпостах та пошуки потенційних диверсантів.

“За підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 12 осіб. З метою недопущення попадання в населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3200 транспортних засобів”, – відзначив Тимошко.