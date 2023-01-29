За добу поліція Харківщини спіймала двох п’яних за кермом
Крім того, поліціянтам Харківщини трапився водій із підробленими документами. Про це у зведенні за добу повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.
“Співробітники поліції склали 2 адміністративні матеріали щодо водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, — поінформував Тимошко. — В Основ’янському районі міста екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, за кермом якого знаходився чоловік, який надав посвідчення водія з ознаками підробки. Дізнавачем після проведення досудового розслідування за фактом використання явно підробленого документа порушено кримінальне провадження”.
Також, за даними начальника ГУ Нацполіції Харківщини, за добу в області поліціянти виявили три факти незаконного обігу наркотиків.
Продовжуються в регіоні перевірки на блокпостах та пошуки потенційних диверсантів.
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“За підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 12 осіб. З метою недопущення попадання в населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3200 транспортних засобів”, – відзначив Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 13:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крім того, поліціянтам Харківщини трапився водій із підробленими документами. Про це у зведенні за добу повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко".