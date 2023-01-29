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За сутки полиция Харьковщины поймала двух пьяных за рулем

Происшествия 13:35   29.01.2023
Оксана Горун
За сутки полиция Харьковщины поймала двух пьяных за рулем

Кроме того, полицейским Харьковщины попался водитель с поддельными документами. Об этом в сводке за сутки сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Сотрудники полиции составили 2 административных материала в отношении водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, — проинформировал Тимошко. — В Основянском районе города экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, за рулем которого находился мужчина, предоставивший водительское удостоверение с признаками подделки. Дознавателем после проведения досудебного расследования по факту использования заведомо подложного документа возбуждено уголовное производство».

Также, по данным начальника ГУ Нацполиции Харьковщины, за сутки в области полицейские обнаружили три факта незаконного оборота наркотиков.

Продолжаются в  регионе проверки на блокпостах и поиски потенциальных диверсантов.

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«По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 12 человек. В целях недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 3200 транспортных средств», — сообщил Тимошко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 13:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме того, полицейским Харьковщины попался водитель с поддельными документами. Об этом в сводке за сутки сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко".