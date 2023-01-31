У Харкові п’яна безправна водійка проїхала “зустрічкою” перед копами (відео)

Вранці 31 січня на проспекті Героїв Харкова автомобіль Dacia привернув увагу патрульних тим, що рухався зустрічною смугою. Поліціянти наздогнали та зупинили машину. І, як виявилося, за кермом була жінка у стані сп’яніння, яка взагалі не мала права керувати авто.

Копи запропонували водійці пройти огляд на стан сп’яніння, проте вона відмовилася. А під час перевірки документів інспектори встановили, що жінка не має права керувати автомобілем, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

На водійку склали адмінпротокол за ч.1 ст.130 (відмова від огляду на стан сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст. 126 (управління транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Після цього жінці не дали сісти за кермо, перемістивши авто на спеціальний майданчик.

Як повідомляв начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 31 січня, минулої доби в регіоні був складений один адмінпротокол за п’яну їзду.