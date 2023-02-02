В Харькове поймали водителя с патронами и ножом в салоне — сводка полиции

За минувшие сутки полицейские задержали в Харькове подозреваемых в убийстве собственного брата, краже банковской карточки и хранении оружия.

Подробности происшествий за сутки сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«В Индустриальном районе Харькова за нарушение комендантского часа полицейские остановили автомобиль под управлением 30-летнего водителя. В салоне автомобиля правоохранители изъяли несколько десятков патронов разных калибров и нож. Изъятое направлено на экспертизу, мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия», — написал Тимошко в facebook.

Помимо мужчины с оружием, в Харькове задержали подозреваемых в убийстве и краже.

«Полицейские Харькова задержали мужчину, обоснованно подозреваемого в убийстве своего брата. По данному факту возбуждено уголовное производство, проводятся безотлагательные следственные действия. Работники криминальной полиции ХРУП №3 установили личность злоумышленника, укравшего банковскую карточку у гражданина и рассчитывавшегося в магазинах за товары. Общая сумма нанесенного потерпевшему ущерба составила 9600 грн», — проинформировал Тимошко.

В целом за сутки полицейские Харьковщины на блокпостах проверили более 3400 транспортных средств, а в участки для проверки доставили восемь человек, которых подозревают в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в пользу РФ.