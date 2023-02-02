В Харькове поймали водителя с патронами и ножом в салоне — сводка полиции
За минувшие сутки полицейские задержали в Харькове подозреваемых в убийстве собственного брата, краже банковской карточки и хранении оружия.
Подробности происшествий за сутки сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«В Индустриальном районе Харькова за нарушение комендантского часа полицейские остановили автомобиль под управлением 30-летнего водителя. В салоне автомобиля правоохранители изъяли несколько десятков патронов разных калибров и нож. Изъятое направлено на экспертизу, мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия», — написал Тимошко в facebook.
Помимо мужчины с оружием, в Харькове задержали подозреваемых в убийстве и краже.
«Полицейские Харькова задержали мужчину, обоснованно подозреваемого в убийстве своего брата. По данному факту возбуждено уголовное производство, проводятся безотлагательные следственные действия. Работники криминальной полиции ХРУП №3 установили личность злоумышленника, укравшего банковскую карточку у гражданина и рассчитывавшегося в магазинах за товары. Общая сумма нанесенного потерпевшему ущерба составила 9600 грн», — проинформировал Тимошко.
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В целом за сутки полицейские Харьковщины на блокпостах проверили более 3400 транспортных средств, а в участки для проверки доставили восемь человек, которых подозревают в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в пользу РФ.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 09:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки полицейские задержали в Харькове подозреваемых в убийстве собственного брата, краже банковской карточки и хранении оружия".