У Харкові зловили водія з патронами та ножем у салоні – зведення поліції
Минулої доби поліціянти затримали в Харкові підозрюваних у вбивстві власного брата, крадіжці банківської картки та зберіганні зброї.
Подробиці подій за добу повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.
“В Індустріальному районі Харкова за порушення комендантської години поліцейські зупинили автомобіль під керуванням 30-річного водія. У салоні автомобіля правоохоронці вилучили кілька десятків патронів різних калібрів та ніж. Вилучене направлено на експертизу, чоловіка доставлено до відділу поліції для з’ясування обставин події”, — написав Тимошко у фейсбуці.
Крім чоловіка зі зброєю, у Харкові затримали підозрюваних у вбивстві та крадіжці.
“Поліцейські Харкова затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві свого брата. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, проводяться невідкладні слідчі дії. Працівники кримінальної поліції ХРУП №3 встановили особу зловмисника, який вкрав банківську картку у громадянина та розраховувався нею у магазинах за товари. Загальна сума завданих потерпілому збитків склала 9600 грн“, — поінформував Тимошко.
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Загалом за добу поліцейські Харківщини на блокпостах перевірили понад 3400 транспортних засобів, а до дільниць для перевірки доставили вісім осіб, яких підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності на користь РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 09:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби поліціянти затримали в Харкові підозрюваних у вбивстві власного брата, крадіжці банківської картки та зберіганні зброї".