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«Отобьемся» — Терехов прокомментировал возможное наступление РФ на Харьков

Политика 13:29   08.02.2023
Оксана Горун
«Отобьемся» — Терехов прокомментировал возможное наступление РФ на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью ВВС поделился оптимистичным прогнозом будущего города и даже выразил надежду, что после победы Украины в войне РФ станет на путь демократии.

В интервью Терехов оценил готовность города к обороне в случае повторного наступления РФ.

«Будут наступать – будем отбиваться. Отобьемся», — заявил мэр.

Он также выразил уверенность, что после победы Украина станет членом НАТО, что обеспечит безопасность приграничного Харькова от попыток дальнейших атак со стороны РФ. Более того, Терехов предположил, что и сама РФ после поражения в войне станет иной.

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«Второй момент. Может быть, в результате победы Украины в этой войне Россия станет демократическим государством, — сказал Терехов и засмеялся вместе с интервьюером. — Поймите, что после нашей победы, в любом случае, будет баланс сдерживания. Уже не будет такой России, какой она была. Может, это не произойдет сразу, но процесс, запущенный этой безумной войной, не может продолжаться вечно. Он приведет к фиаско (России). Потому мы можем смеяться. Знаете, мы когда-то смеялись над тем, что в будущем появится электромобиль, а сегодня это обычная вещь. Когда-то смеялись над тем, что ракета улетит в космос. Я уверен, что Харьков будет в зоне безопасности».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью ВВС поделился оптимистичным прогнозом будущего города и даже выразил надежду, что после победы Украины в войне РФ станет на путь демократии".