Терехов заявил, что ни разу не был дома с момента вторжения РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью ВВС рассказал, что делал в первые часы российского полномасштабного вторжения.

«Для меня начало войны, наверное, как и для каждого харьковчанина, украинца было неожиданным. Я очнулся от звука взрывов. Встал, посмотрел в окно и с 16-го этажа увидел вдали пламя. Сразу было понимание, что это война», — поделился воспоминаниями Терехов.

По его словам, во многом неожиданностью для руководства города и области вторжение стало и трудами экс-начальника СБУ Романа Дудина, который буквально накануне убеждал всех, что армия РФ в наступление не пойдет.

«Тому что произошло 24 февраля, предшествовали события 23 числа, когда на заседании антитеррористического центра он всех нас убеждал, что никакой опасности нет, что российские войска не собираются нападать. Мы ему говорили, что по границе поставлены «Грады», Главное управление разведки было очень обеспокоено. А он говорил: нет, они деморализованы, они пьют, они свои учения давно проводят, ничего там не будет, — утверждает Терехов. — А на самом деле, будь мы проинформированы 23 февраля, у нас было бы хотя бы 12 часов на подготовку, и не приходилось бы потом мне вместе со всеми коммунальными службами строить фортификационные сооружения на ходу, когда они уже наступали».

Но строительство фортификаций «на скорую руку» было уже после. А утром 24 февраля Терехов пытался выйти на связь, но телефон не пропускал звонки.

«С того момента, как я вскочил, постоянно звонил телефон, а я не мог ответить, потому что не было соединения. Я думаю, что это наш враг специально отключил мобильную связь: звонок проходил, но не было возможности ответить», — поделился мэр Харькова.

Терехов считает, что отключили именно его номер, так как звонок с мобильного сына прошел.

«По-видимому, его номера у них не было. Позвонил, спустился вместе с ним. Подъехала машина. Созвонился, узнал, что происходит, и уехал в областную администрацию. И с тех пор, могу вам сказать, еще ни разу не был дома», — сказал Терехов.

И на уточняющий вопрос журналиста: «Вообще?» — подтвердил: «Там еще не был ни разу».