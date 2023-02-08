Терехов заявив, що жодного разу не був удома з моменту вторгнення РФ

Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю ВВС розповів, що робив у перші години російського повномасштабного вторгнення.

“Для мене початок війни, напевно, як і для кожного харків’янина, українця був несподіваним. Я прокинувся від звуку вибухів. Встав, подивився у вікно і з 16-го поверху побачив вдалині полум’я. Одразу було розуміння, що це війна”, – поділився спогадами Терехов.

За його словами, багато в чому несподіванкою для керівництва міста та області вторгнення стало й працями ексначальника СБУ Романа Дудіна, який буквально напередодні переконував усіх, що армія РФ у наступ не піде.

“Тому, що сталося 24 лютого, передували події 23 числа, коли на засіданні антитерористичного центру він усіх нас переконував, що ніякої небезпеки немає, що російські війська не збираються нападати. Ми йому казали, що по кордону поставлені “Гради”, Головне управління розвідки було дуже занепокоєне. А він говорив: ні, вони деморалізовані, вони п’ють, вони свої навчання вже давно проводять, нічого там не буде, – стверджує Терехов. – А насправді якби ми були поінформовані 23 лютого, у нас було б хоча б 12 годин на підготовку, і не доводилося б потім мені разом з усіма комунальними службами будувати фортифікаційні споруди на ходу, коли вони вже наступали”.

Але будівництво фортифікацій “нашвидкуруч” було вже після. А зранку 24 лютого Терехов намагався вийти на зв’язок, але телефон не пропускав дзвінки.

“Як я схопився, постійно дзвонив телефон, а я не міг відповісти, бо не було з’єднання. Я думаю, що це наш ворог спеціально відключив мобільний зв’язок: дзвінок проходив, але не можна було відповісти”, – сказав мер Харкова.

Терехов вважає, що відключили саме його номер, оскільки дзвінок із мобільного сина пройшов.

“Мабуть, його номера у них не було. Подзвонив, спустився разом із ним. Під’їхала машина. Зідзвонився, дізнався, що відбувається, і поїхав до обласної адміністрації. І з того часу, можу вам сказати, ще жодного разу не був удома”, – сказав Терехов.

І на уточнювальне запитання журналіста: “Взагалі?” – Підтвердив: “Там ще не був жодного разу”.