“Відіб’ємося” – Терехов прокоментував можливий наступ РФ на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю ВВС поділився оптимістичним прогнозом майбутнього міста та навіть висловив сподівання, що після перемоги України у війні РФ стане на шлях демократії.

В інтерв’ю Терехов оцінив готовність міста до оборони в разі повторного наступу РФ.

“Будуть наступати – будемо відбиватися. Відіб’ємося”, – заявив мер.

Він також висловив упевненість, що після перемоги Україна стане членом НАТО, що забезпечить безпеку прикордонного Харкова від спроб подальших атак з боку РФ. Щобільше, Терехов припустив, що і сама РФ після поразки у війні стане іншою.

“Зрозумійте, що після нашої перемоги у будь-якому випадку буде баланс стримування. Вже не буде такої Росії, якою вона була. Може, це не станеться одразу, але процес, запущений цією безумною війною, не може тривати вічно. Він спричинить фіаско (Росії). Тому ми можемо сміятися. Знаєте, ми колись сміялися над тим, що в майбутньому з’явиться електромобіль, а сьогодні це звична річ. Колись сміялися з того, що ракета полетить у космос. Я впевнений, що Харків буде у зоні безпеки“.