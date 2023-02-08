До Харкова із Західної України повернулися IT-шники та логістичні компанії

Про поступове повернення до Харкова бізнесу повідомив мер міста Ігор Терехов в інтерв’ю ВВС.

Терехов розповів про своє бачення Харкова після війни як міста “ідеального міста майбутнього” та університетського центру з виробництвами, що працюють, IT-сферою та “припливом мізків”. А на запитання, чи не перетворить близькість РФ Харків на місто-примару, куди не захоче повертатися бізнес, мер відповів, що процес повернення вже розпочався.

“Щодо айтішників, то частина фірм уже повернулася до Харкова з того ж Івано-Франківська та Ужгорода. Повертаються логістичні компанії. Усі повернуться. Близькість до Росії… Ну, по-перше, перемога України дасть можливість місту Харкову перебувати у повній безпеці”, — заявив Терехов.

Пояснюючи цю тезу, мер сказав, що очікує на вступ України до НАТО після перемоги.

“Це система колективної безпеки, і цим все сказано. Про жодні ракети з боку росіян не може бути й мови, – вважає Терехов. – Я впевнений, що Харків буде у зоні безпеки. Зрозуміло, що ми матимемо сильну армію, ми витрачатимемо гроші на її утримання. Думаю, ми будемо в НАТО. Або буде інша система колективної безпеки, подібна до (НАТОвської). І місто Харків процвітатиме, воно буде безпечним містом, і сюди повернуться люди”.

На уточнювальний питання Терехов заявив, що не вважає перспективу вступу України до НАТО віддаленою.