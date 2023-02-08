Live
  • Середа 08.02.2023
    • Харків
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

До Харкова із Західної України повернулися IT-шники та логістичні компанії

Економіка 09:11   08.02.2023
Оксана Горун
До Харкова із Західної України повернулися IT-шники та логістичні компанії

Про поступове повернення до Харкова бізнесу повідомив мер міста Ігор Терехов в інтерв’ю ВВС.

Терехов розповів про своє бачення Харкова після війни як міста “ідеального міста майбутнього” та університетського центру з виробництвами, що працюють, IT-сферою та “припливом мізків”. А на запитання, чи не перетворить близькість РФ Харків на місто-примару, куди не захоче повертатися бізнес, мер відповів, що процес повернення вже розпочався.

“Щодо айтішників, то частина фірм уже повернулася до Харкова з того ж Івано-Франківська та Ужгорода. Повертаються логістичні компанії. Усі повернуться. Близькість до Росії… Ну, по-перше, перемога України дасть можливість місту Харкову перебувати у повній безпеці”, — заявив Терехов.

Пояснюючи цю тезу, мер сказав, що очікує на вступ України до НАТО після перемоги.

“Це система колективної безпеки, і цим все сказано. Про жодні ракети з боку росіян не може бути й мови, – вважає Терехов. – Я впевнений, що Харків буде у зоні безпеки. Зрозуміло, що ми матимемо сильну армію, ми витрачатимемо гроші на її утримання. Думаю, ми будемо в НАТО. Або буде інша система колективної безпеки, подібна до (НАТОвської). І місто Харків процвітатиме, воно буде безпечним містом, і сюди повернуться люди”.

Читайте також: Ремзавод замінований, а цементний скоро не запрацює – ексмер Балаклії

На уточнювальний питання Терехов заявив, що не вважає перспективу вступу України до НАТО віддаленою.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:11
До Харкова із Західної України повернулися IT-шники та логістичні компанії
08:49
Терехов заявив, що жодного разу не був удома з моменту вторгнення РФ
07:34
Генштаб ЗСУ підтвердив п’ять ракетних ударів по Харкову (відео)
07:15
Терехов показав наслідки ракетного удару по Харкову (фото)
23:49
Ворог бив по промисловому об’єкту, на місці “прильоту” пожежа – Терехов

  • Категорії: Економіка, Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «До Харкова із Західної України повернулися IT-шники та логістичні компанії»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 09:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про поступове повернення до Харкова бізнесу повідомив мер міста Ігор Терехов в інтерв’ю ВВС".