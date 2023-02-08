В Харьков из Западной Украины вернулись IT-шники и логистические компании

О постепенном возвращении в Харьков бизнеса сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью BBC.

Терехов рассказал о своем видении Харькова после войны как города «идеального города будущего» и университетского центра с работающими производствами, IT-сферой и «притоком мозгов». А на вопрос, не превратит ли близость РФ Харьков в город-призрак, куда не захочет возвращаться бизнес, мэр ответил, что процесс возвращения уже начался.

«Что касается айтишников, то часть фирм уже вернулась в Харьков из того же Ивано-Франковска и Ужгорода. Возвращаются логистические компании. Все вернутся. Близость к России… Ну, во-первых, победа Украины позволит городу Харькову находиться в полной безопасности», — заявил Терехов.

Объясняя этот тезис, мэр сказал, что ожидает вступления Украины в НАТО после победы.

«Это система коллективной безопасности и этим все сказано. Ни о каких ракетах со стороны россиян не может быть и речи, — считает Терехов. — Я уверен, что Харьков будет в зоне безопасности. Понятно, что у нас будет сильная армия, мы будем тратить деньги на ее содержание. Думаю, мы будем в НАТО. Или будет другая система коллективной безопасности, подобная (НАТОвской). И город Харьков будет процветать, он будет безопасным городом, и сюда вернутся люди».

На уточняющий вопрос Терехов заявил, что не считает перспективу вступления Украины в НАТО отдаленной.