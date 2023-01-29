Ремзавод заминирован, а цементный скоро не заработает – экс-мэр Балаклеи

О восстановлении деоккупированных городов Харьковщины, состоянии промышленных предприятий Балаклеи, разминировании и коллаборантах – в интервью бывшего мэра Балаклеи, народного депутата Александра Литвинова МГ «Объектив».

Балаклейский прорыв Вооруженных сил Украины в сентябре прошлого года позволил украинским защитникам освободить почти всю Харьковскую область. Трогательные кадры встречи местных жителей украинских освободителей увидел весь мир. В настоящее время в оккупации находятся 29 населенных пунктов Харьковщины, это менее 2% территории области (в мае прошлого года было 25%). Российские захватчики оставили после себя разрушенные жилые дома, взорванные мосты, заминированные поля. Процесс восстановления жизнедеятельности в освобожденных населенных пунктах начался сразу после освобождения и продолжается сейчас – возводятся временные мосты, ремонтируются дома, больницы, открываются магазины и банки. Вместе с тем, местные жители не спешат возвращаться из-за разрушенного жилья и отсутствия работы.

Бывший мэр Балаклеи, а ныне народный депутат Украины Александр Литвинов уверяет, что в этом году на восстановление жилищно-коммунальной инфраструктуры Харьковщины будут направлены значительные средства из государственного бюджета, а также финпомощь стран Евросоюза. При этом нардеп трезво оценивает ситуацию – восстановление займет годы и потребует миллиардов гривен.

Как происходит процесс восстановления Балаклеи и Изюма, насколько распространен коллаборационизм в освобожденных городах, что делать с массовой безработицей на прифронтовых территориях, куда девались местные депутаты — об этом и многом другом народный депутат Украины и экс-мэр Балаклеи Александр Литвинов рассказал интервью МГ «Объектив».

Только восстановление мостов в Балаклее будет стоить больше миллиарда гривен

– Как вы оцениваете размер ущерба, причиненного Харьковщине российским вооруженным полномасштабным вторжением?

– Повреждения очень велики. Фиксацией и анализом вреда, причиненного российской агрессией, непосредственно занимается исполнительная власть, наряду с органами местного самоуправления и созданные военные администрации. Поэтому конкретные цифры сейчас не могу привести, работа в данном направлении продолжается. Восстановление объектов критической инфраструктуры стоит очень дорого. К примеру, проведение капитального ремонта одного моста – сотни миллионов гривен. Только в Балаклейской объединенной территориальной громаде разрушены пять важных мостов. Восстановление этой критической инфраструктуры обойдется в более чем миллиард гривен.

Значительная часть Балаклейской ОТГ была оккупирована, разрушены или повреждены многие здания, дома, сети и другие объекты. В Балаклее была частично разрушена центральная больница, пострадали многие многоэтажные дома. Выбиты окна, двери, кое-где повреждены крыши, есть прямые попадания, которые привели к разрушению всего дома или его части. Вообще ситуация в Изюмском районе касательно поводу повреждений в результате российской агрессии сложная.

– За счет каких источников будет происходить восстановление разрушенных объектов в Харьковской области и что предусмотрено в бюджете на этот год?

– На этот год в государственном бюджете для Министерства развития громад и территорий Украины предусмотрено 2 млрд грн. Размер средств для восстановления Харьковской области в полном объеме еще будет определен. Европейский фонд регионального развития также будет оказывать помощь и также финансирование будет идти из резервного фонда бюджета. Если вернуться к Балаклейской ОТГ, то у нас сейчас идет восстановление больницы, восстановление разрушенных домов из резервного фонда государственного бюджета.

Газ добывают, а предприятие по нефтепереработке повреждено

– Поговорим о Балаклее, ведь вы работали и председателем Балаклейского районного совета, и Балаклейским городским головой, поэтому знаете проблемы и города, и района. На территории Балаклейской громады работало несколько крупных предприятий. В частности филиал компании «Хенкель Баутехник (Украина)» – завод, производящий строительные смеси, краски. Планирует ли он возобновить производство?

– Сейчас ведется активное восстановление этого предприятия. Оно не разрушено полностью, но повреждены основные элементы, узлы оборудования. И самое главное – это электроника, отвечающая за производственный процесс. Руководитель завода Сергей Сокольцов с первых дней освобождения Балаклеи работает на предприятии. Коллектив тоже вернулся. По оперативной информации, возобновление работы предприятия, если все будет хорошо, планируется в течение полугода. Уже два месяца они занимаются восстановлением. Директор очень активный, прогрессивный, у него есть новейшие идеи по работе предприятия. Он находится в полном контакте с руководством головного предприятия. Завод в Балаклее производил около 15-20% продукции, производимой заводами «Хенкель Баутехник (Украина)», поставлял сухие строительные смеси на восток, юг, юго-восток Украины. Частично поставлял в центральную Украину.

– Какая ситуация сейчас на предприятии «Шебелинкагаздобыча»?

– В двух словах – там все хорошо. Предприятие работает, добыча незначительно уменьшилась, но она постоянно продолжается. Уменьшение связано с технологическим процессом. В настоящее время предприятие работает стабильно.

Что касается предприятия по переработке нефти, газа и газового конденсата – подразделения «Шебелинкагаздобычи», расположенного в поселке Андреевка, – то, к сожалению, оно повреждено. Российские оккупанты на территории Украины разрушили почти все предприятия, перерабатывавшие нефть, газовый конденсат.

Возобновление работы Балаклейского цементного завода – под большим вопросом

– В каком состоянии Балаклейский цементный завод?

– Завод имеет повреждения. Я думаю, что владелец в ближайшее время восстанавливать его, скорее всего, не будет. Потому что это экономически не оправдано. Производство цемента там происходило по так называемой «мокрой технологии», которая предполагала большое потребление газа. Да, цемент был качественный, но его производство было очень энергоемким. Перейти на другую технологию производства – это тоже сложный вопрос. Лично мое мнение – в ближайшее время его запускать не будут.

– Есть ли у вас видение, что делать в дальнейшем с таким крупным градообразующим предприятием? Балаклейский цементный завод в определенные периоды производил треть цемента в Украине.

– Сегодня есть цементный завод в западной части нашего государства. Мощное предприятие, работающее по новым технологиям и производящее необходимое количество продукции для нужд нашего государства. На Балаклейском цемзаводе ранее владельцы хотели провести реконструкцию, но ее приблизительная стоимость была полмиллиарда евро, поэтому эта идея была отвергнута. Это частное предприятие. Государство влиять на него не будет.

– «Мотор Сич» – тоже частная компания, но ее национализировали. Конечно, там обстоятельства другие, но, тем не менее, есть прецеденты национализации крупных промышленных предприятий во время военного положения. Вопрос в том, Балаклейский цемзавод или когда-нибудь заработает, или не будет работать вообще и будет порезан на металлолом.

– Для проведения национализации предприятия, конечно, необходимы правовые основания. По данному предприятию их нет. Мое личное мнение: если даже мы сможем провести национализацию Балаклейского цемзавода, то государство не сможет выделить средства на его запуск. Идет война, сейчас это невозможно. Если законсервировать завод – этот вопрос можно рассматривать. Но я думаю, что по технологии, по которой он работал, с такой ценой на энергоносители запустить его невозможно. Я планирую встретиться с руководителем цемзавода, возможно, он расскажет, какой алгоритм действий по развитию или сохранению предприятия.

Территория ремзавода посреди Балаклеи засыпана взрывоопасными предметами

– В каком состоянии сейчас Балаклейский ремонтный завод, входящий в ГК «Укроборонпром»? Насколько я знаю, в начале полномасштабного вторжения РФ по этому предприятию были нанесены ракетные удары и вообще завод пострадал за время боевых действий. После деоккупации Балаклеи было ли предприятие релоцировано?

– Релокации не было, предприятие получило большие повреждения. На территории завода находилось значительное количество российских оккупантов и их техники. Большая проблема – заминирование и покрытие кассетными бомбами территории предприятия и территории вокруг него. Недавно в городе Балаклея, недалеко от предприятия, 58-летняя женщина наступила на лепестковую мину и получила взрывную травму. Завод находится прямо в городе и занимает значительную территорию. Она вся засыпана взрывоопасными предметами. Сложно спрогнозировать и дать заключение, в каком состоянии сейчас предприятие.

– Заработает ли Балаклейский молокозавод?

– Насколько мне известно, на этом предприятии большие повреждения и значительные разрушения. В ближайшее время, скорее всего, восстанавливаться оно не будет.

– Какие предприятия в Балаклее сейчас работают?

– К сожалению, в Балаклее не работают бюджетообразующие предприятия, такие как Балаклейский цементный завод, Балаклейский ремонтный завод, военная часть А1352, на которой почти ничего не осталось из-за ракетных и артиллерийских обстрелов. Поэтому с наполнением местного бюджета будет непросто. Сейчас весь расчет – на малый бизнес, предпринимателей. Стабильно работают коммунальные предприятия – тепловые сети, водоканал, жилкоммунсервис и другие. Также работают Балаклейское районное отделение энергосбыта ПАО «Харьковоблэнерго», Балаклейский участок АО «Харьковгаз».

«Фермеры получали много кредитов под урожай, который не смогли собрать»

– Аграрии очень пострадали от войны. По прогнозу Украинского клуба аграрного бизнеса, в 2023 году посевные площади под зерновыми в Украине сократятся на 45%, а валовый сбор – на 60%. Харьковская область относится к аграрно развитым областям. В каком состоянии АПК Харьковщины?

– Да, я могу подтвердить, что такая сложная ситуация существует. На Харьковщине у нас очень большие площади заминированных полей. Мы получали большое количество обращений от аграриев о помощи в разминировании сельхозугодий.

Продовольственная безопасность – это стратегическое направление. Принято решение на уровне государства, что приоритет в разминировании на деоккупированных территориях – это критическая энергетическая инфраструктура (элекро-, тепло-, газовые сети) Затем будем разминировать сельхозугодия. Большинство полей, находившихся на временно оккупированной территории, сейчас в заброшенном состоянии, туда невозможно зайти технике. Сейчас прорабатывается механизм, каким образом можно убрать с полей бурьян. Но это пока открытый вопрос. В Изюмском районе есть большое количество разрушенного аграрного бизнеса. Фермеры получали множество кредитов под урожай, который не смогли собрать. Возмещение этих средств – это тоже проблема. Лично я работаю над этим вопросом по Минэкономики. Необходимо хотя бы приостановить начисление штрафов, процентов, пени по этим кредитам. По некоторым аграрным предприятиям сельхозтехники разрушено на миллионы гривен. Потому, к сожалению, в Харьковской области будут сокращаться площади посевов. Но это явление временное, и я уверен, что в ближайшее время все восстановим. Хочу отметить, что многие аграрии в Харьковской области оказывали и оказывают значительную помощь ВСУ, гуманитарную помощь, они болеют за свою Родину, за свой народ. Спасибо им за это!

Разминирование будет длиться около десяти лет

– Какие сроки разминирования территории Балаклейской громады, что говорят специалисты, с которыми вы общались?

– На первом этапе специалисты ГСЧС говорили, что разминирование Балаклейской и Изюмской ОТГ и вообще всего Изюмского района, это где-то пять – семь лет, но после того, как начали обследование, они считают, что разминирование будет продолжаться примерно десять лет. Разминирование продолжается, но процесс очень сложный и долгий. К сожалению, в процессе разминирования случаются такие мины, которые пиротехники не могут обнаружить спецоборудованием – то пластиковая оболочка, то они находятся на значительной глубине, из-за чего их трудно обнаружить. Потому есть случаи подрыва автомобильного транспорта. Лепестки кассетной бомбы находятся в пластиковой оболочке, ее «прозвонить» (обнаружить спецоборудованием – Ред.) невозможно, в руки их взять тоже невозможно. Их можно уничтожить выстрелом с расстояния в 10 метров. Поэтому в Балаклее, Изюме рекомендовано специалистами передвигаться по тротуарам, проверенным и безопасным автодорогам.

– В Изюме ситуация еще хуже?

– Да, по сравнению с другими районами Харьковской области именно Изюмский район наиболее заминирован и имеет огромные повреждения.

– Предоставляется ли техника для разминирования нашими иностранными партнерами?

– Да. В Харьковской области работает машина механизированного разминирования. Есть бизнес, который готов закупать эту технику (стоимость автомобиля-сапера Armtrac-400 – 18 млн грн – Ред.) и помогать разминированию, но, к сожалению, пока в мире нет такого количества техники, чтобы значительно ускорить процесс. Надеемся на поддержку наших партнеров. К примеру, наши канадские партнеры пытаются предоставить Украине оборудование, необходимое для разминирования территорий. Процесс очень сложен, но работа продолжается и не останавливается.

Количество жителей Изюмского района составляет около 50% от того, которое было до вторжения РФ

– Сколько людей сейчас проживает в Балаклее?

– После оккупации в городе проживало где-то 30 – 35% от количества людей, которые проживали до полномасштабного вторжения, примерно 8000 – 9000 человек. После освобождения территории от российских оккупантов количество жителей Изюмского района составляет около 50% того количества жителей, которые проживали до полномасштабного вторжения.

В Балаклее этот показатель более 50%, в Изюме ситуация немного хуже – 40%. Что касается Балаклейской ОТГ, то в Балаклее безопасно, здания не так разрушены, как в некоторых небольших населенных пунктах, в частности, в селах Гусаровка, Чепель. Есть информация, что жители именно из этих наиболее пострадавших территорий переехали в Балаклею. В Изюме большое количество разрушенных многоэтажек, и большинство людей, к сожалению, не могут вернуться в эти дома, ведь проживать там невозможно. Что касается частного сектора, то он более или менее находится в нормальном состоянии, он гораздо менее разрушен. В настоящее время около 70% жителей Изюма проживают в частном секторе. Газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение в Изюме и Балаклее восстановлено. Конечно, как и по всей стране, есть периодические отключения электроэнергии.

«Государство обязательно будет возмещать средний размер стоимости окон»

– Одна из наиболее острых проблем пострадавшего в результате обстрелов жилого сектора Харьковщины – разбитые окна. Жители Балаклеи жалуются на то, что стоимость замены стеклопакетов слишком высока. К примеру, замена окон в двухкомнатной квартире стоит не менее 30 – 40 тысяч гривен. Вопрос именно по окнам – как предотвратить недобросовестное завышение цен на стеклопакеты?

– Вы правы. Лично у меня была ситуация, когда нужно было заменить окна в моей квартире в Балаклее в связи с последствиями российской агрессии. Цена окон, которую мне предложила одна компания, была слишком высока, и я заказал окна у другого поставщика. Со злоупотреблениями нужно бороться, случаи есть. К примеру, в Харьковской области одна фирма по завышенным ценам заключила договор на поставку и установка металлопластиковые окна одной бюджетной организации. Если будет доказано, что цены завышены – точно придется отвечать должностным лицам, заключившим этот договор. Что касается необоснованного завышения цен на металлопластиковые окна, я лично рассмотрю этот вопрос. Введение государственного регулирования цены возможно только с определенными ограничениями, только в привязке к квадратному метру. Но надо все счесть, ведь госрегулирование должно быть обоснованным и оправданным. Также напомню, что государство обязательно будет возмещать средний размер стоимости окон. Сегодня задача номер один – зафиксировать те повреждения, которые есть. Зафиксировать разрушение можно через «Дію», а также фиксацией разрушений, повреждений занимается военная администрация. Созданы специальные комиссии, они работают и фиксируют повреждения. Временно этот вопрос можно решить с помощью гуманитарной помощи стройматериалами – это OSB-плиты, гидробарьер, ПВХ пленка, которыми можно закрыть разбитые окна на какой-то период времени.

– Жители Балаклеи жаловались на плохую коммуникацию с Балаклейским городским советом. Люди до сих пор не понимают, будут ли какие-то временные ремонты, или все восстанавливать нужно за свой счет. В октябре, ноябре жителям в горсовете говорили, что стройматериалов очень мало, а если есть – приезжайте на склад, забирайте, ремонтируйте. Хорошо, если у кого-то есть возможность отремонтировать самостоятельно, но, чтобы временно закрыть окно OSB-плитой, нужно разбираться в этом. Поэтому многие местные жители закрывали окна фанерой, металлическими пластинами, брезентом, пленкой – кто что нашел, чтобы хоть как-то перезимовать.

– Проблема есть не только со строительными бригадами, а, к сожалению, не хватает и самих строительных материалов – таких как OSB-плиты, гидробарьер, ПВХ пленка и прочее. Большинство гуманитарной помощи шло в виде продуктовых наборов, но есть острая проблема именно в стройматериалах. Надеюсь, что в ближайшее время люди смогут получить все необходимое для устранения полученных повреждений своих домов. Однако сейчас в Балаклее восстанавливают некоторые поврежденные многоэтажные дома, в частности, устанавливают новые кровли.

В этом году восстановление продолжится. В госбюджете заложены средства на восстановление жилья. Прежде всего, это будет касаться восстановления частично разрушенных домов. Но я уверен, что в этом году будет поступать помощь многих стран Евросоюза, которые готовы помогать в восстановлении областей, конкретных населенных пунктов. Есть поддержка большинства стран ЕС в помощи конкретным областям Украины. Они помогут финансами, ресурсами, специалистами.

«Столбовой избрал свой путь, изменив стране»

– Поговорим о коллаборантах. К сожалению, в Харьковской области их немало. Бывшему Балаклейскому городскому голове Ивану Столбовому заочно сообщили о подозрении по факту госизмены и коллаборационной деятельности. Вы с 2010 по 2015 год работали Балаклейским городским головой, в это время главой Балаклейской райгосадминистрации был Иван Столбовой. Какие у вас были отношения?

– Безусловно, мы знакомы. Были чисто рабочие отношения. Последний раз мы общались, когда происходило восстановление Балаклейского дворца спорта, я занимался вопросом выделения субвенции на социально-экономическое развитие Балаклеи, которая составляла 10 млн грн, и субвенции из государственного бюджета 60 млн грн, что дало возможность выполнить работы по восстановлению объекта. Каждый из нас выбирает тот путь, по которому он будет двигаться по жизни. Он выбрал свой путь, изменив нашей стране и нашему городу. Уверен, что каждый изменник понесет наказание за свои преступления.

– Бывший мэр, к сожалению, не единственный коллаборант в Балаклее.

– Да. Что касается других людей, которые сотрудничали с российскими оккупантами, то если они нарушили законодательство Украины, они обязательно будут отвечать. Но для этого необходимо установить факты коллаборационной деятельности. Не знаю, можно ли назвать коллаборантами людей, которые занимались именно коммунальными вопросами города – это уборка мусора, обслуживание сетей. Речь идет о гражданах Украины, которые не выполняли административно-распорядительные функции.

– Если говорить об уровне сотрудничества с оккупационной властью работников горсовета, руководителей коммунальных предприятий, то какая часть из них все же выполняла эти административно-распорядительные функции, предоставленные оккупационной российской властью?

– Ну, смотрите, действительно есть факты сотрудничества некоторых работников Балаклейского городского совета, начиная от руководства и завершая сотрудниками некоторых отделов. Не могу назвать фамилии этих людей, следствие продолжается, но уверен, что правоохранительные органы точно накажут виновных в измене нашему государству. Насколько мне известно, подозрение вручено коллаборантке, возглавлявшей так называемый отдел образования у оккупантов. Процедура выявления факта коллаборационной деятельности достаточно сложна. Надо собрать все материальные доказательства, свидетельские показания, чтобы, когда дело дошло до суда, ни один виновный не смог избежать наказания. Также есть люди, которые не так открыто поддерживали оккупанта, но выполняли определенную работу при оккупационных властях. Речь идет об улочкомах. Почти от 20 до 50 домовладений, где они контролировали вопросы, собирали и предоставляли определенную информацию оккупантам. Я не знаю, будет ли их деятельность подпадать под статью о коллаборационизме. Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, но уверен, что каждый предающий государство будет отвечать перед законом.

Военные администрации заменили сбежавших из Украины депутатов-предателей

– Указом Президента Украины была создана Балаклейская военная администрация, которая сейчас выполняет исполнительные функции. А что касается депутатов Балаклейского городского совета, они как-то вовлечены в процесс возвращения города в нормальную жизнь? Согласно действующему законодательству, депутаты Балаклейского городского совета не лишены своего статуса, депутатский корпус не распущен.

– Давайте, я объясню. В Европейском союзе немного предостерегают, что на деоккупированных территориях вводятся военные администрации, потому что это не совсем отвечает принципам Европейской хартии местного самоуправления. По словам представителей Конгресса местных и региональных властей Европы, мы якобы «убиваем» местное самоуправление. Наши аргументы – в том, что в деоккупированных городах Харьковской области в депутатском составе местных советов у нас было большое количество пророссийских партий, прежде всего – это ОПЗЖ, почти 40 – 60%. Большинство депутатов этих партий сбежали из Украины. Их нет. И у нас есть сложность в том, что если председательствующий будет собирать сессию и не будет иметь кворума, то легитимность решений этого совета равна нулю. Поэтому было принято решение, что в связи с тем, что кто-то из депутатов скрылся, кто-то уехал за границу и у нас не было кворума, поэтому было принято решение о создании военных администраций. Война продолжается, и для оперативного принятия решений в военное время именно глава военной администрации лично принимает решение для решения тех или иных вопросов, ради которых раньше необходимо было собирать сессию совета.

– Но ведь это решение определенным образом противоречивое. Смотрите, в Харьковском областном и городском советах, которые работают, есть депутаты от запрещенной ОПЗЖ и других партий, которые обычно называют пророссийскими. Конечно, сейчас фракций ОПЗЖ нет, они имеют другое название. Харьковский областной и городской советы работают, проводят сессии, принимают решения. Жители Балаклеи спрашивают: где наши депутаты? Почему они с нами не встречаются, не помогают с восстановлением?

– Как я уже говорил, такие администрации вводятся на территориях, ранее временно оккупированных, и будут они действовать на период военного положения. При возвращении мирного времени, местное самоуправление снова вернется. Что касается Балаклейской ОТГ, то, кроме Балаклеи, еще будет назначен начальник Савинской военной администрации, а что касается поселка Донец, который не был оккупирован, там работает орган местного самоуправления. Решение о создании военных администраций, принятое Президентом, было обусловлено, прежде всего, отсутствием кворумов в местных советах и для оперативного принятия решений именно в военное время.

«Политический сезон начался»

– Вице-премьер Ирина Верещук в октябре заявила о том, что с ноября «жители только что освобожденных от оккупанта территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2200 грн». Разъяснений, что это за помощь и как она будет предоставляться, нет. Жители Балаклеи обращались в городской совет по этому вопросу, непосредственно к помощникам Верещук – конкретного ответа не было. Может быть, вы знаете об этой помощи?

– Жителям деоккупированных территорий в первую очередь выплатили пенсии, субсидии. Что касается другой помощи, то этот вопрос рассматривается. Жители Балаклеи получили выплаты только Красного Креста в размере 1200 грн и французской неправительственной гуманитарной организации ACTED, которая выплачивает 6660 грн — это за три месяца из расчета 2220 грн в месяц. Больше ничего не выплачивалось. Есть проблемы с выплатами из-за нехватки средств. К примеру, часть людей получила помощь от Красного креста, часть нет. По этому поводу у меня большое количество обращений граждан. Будет ли у доноров возможность продолжать выплаты дальше – это сложный вопрос. Что касается выплат людям на деоккупированных территориях из государственного бюджета, вроде выплат внутренне перемещенным лицам, то сложность в том, что, как я уже говорил, наполнение государственного бюджета очень сократилось из-за войны.

– Я это понимаю. Вопрос в том, что 2 октября в эфире телеканала «Рада» Верещук сделала заявление об этих выплатах, там речь шла о том, что граждане Украины, пережившие оккупацию, «будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн».

– Если делаются такие заявления, то надо сказать, что это за средства, чем они подкреплены. Надо назвать вещи своими именами. Если это помощь от партнеров – то нужно четко говорить об условиях предоставления такой помощи, если это выплаты из госбюджета – нужно четко объяснить это людям.

– В начале полномасштабного вторжения все фракции в Верховной Раде объединились. Сейчас в медиа появляются заявления о начале политического сезона, о подготовке к предстоящим парламентским и президентским выборам, которые рано или поздно ведь состоятся. В частности, об этом заявил уже бывший советник главы ОПУ Алексей Арестович. Как вы чувствуете: политическая борьба активизировалась?

– Подтверждаю – политический сезон начался. Не так, как сказал Арестович. Скажем, он начался очень медленно. Не могу сказать, что это касается партии «Слуга народа», но «Батьківщина» и «Европейская солидарность» активизировались, чтобы показать, что они существуют вообще.

– В заключение поговорим о работе исполнительной ветви местной власти на Изюмщине. Степан Масельский в конце марта 2021 года был назначен главой Изюмской РГА. Он ранее много лет работал в должности главы Балаклейской РГА, а также возглавлял Балаклейский районный совет. Вы сотрудничали с ним, когда были мэром Балаклеи, занимали другие должности в исполнительных органах. Так что вы хорошо знакомы. Во время общения с местными жителями я слышал определенные замечания по работе господина Масельского. Как вы оцениваете эффективность работы главы Изюмской РГА?

– Хочу отметить, что я работаю не только в Изюмском районе. Я сотрудничаю с Харьковской областной военно-гражданской администрацией, общаюсь почти со всеми главами райгосадминистраций, это и Красноград, и Лозовая, и Чугуев, со всеми органами государственной исполнительной ветви власти. С уверенностью могу сказать, что не только Степан Иванович, но и другие руководители местных администраций сейчас работают на 100%. Идет война, и вокруг очень сложная ситуация. Если в каком-то районе не было боевых действий, то было большое количество внутри перемещенных лиц, гуманитарные проблемы. Так что работать приходится в сложных условиях. Почему я даю столь высокую оценку. Все мы познаем в сравнении. Если бы я не работал в местном самоуправлении, на государственной службе, возможно, я бы по-другому относился к работе местных руководителей. Скажу откровенно, если рядовой человек стал бы руководителем администрации, когда в стране идет война, то он столкнулся бы с большим количеством вопросов, которые практически невозможно решить без опыта. Те навыки, инструменты работы, которыми владеет Степан Иванович, позволяют ему оперативно и качественно решать все поставленные задачи. Это я говорю не потому, что я с ним знаком не один десяток лет и когда-то работал вместе. Но эффективность работы лично Степана Ивановича я не могу ставить под какое-либо сомнение.