В Изюме еженедельно перезахороняют тела 10-12 погибших в оккупации (видео)
8 февраля на трех кладбищах Изюма Харьковской области перезахоронили 12 тел, изъятых из массового захоронения на территории деоккупированного города, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Антон Комаров сегодня попрощался с бабушкой своей жены. Из родственников он один. Все остальные не смогли приехать на похороны. По его словам, бабушка жены умерла в своем дворе от обстрелов в марте.
«У нее день рождения был 8 марта, а 9 марта она погибла, к сожалению», — говорит Антон.
На Гончаровском кладбище сегодня похоронили сразу четырех человек. Близкие Вадима Переверзева тоже погибли 9 марта. Он вспоминает, как пришел в дом, где жила его семья.
«Они во флигеле были, там дом сгорел, ничего нет — флигель «в хлам», гараж тоже «в хлам». На погребе двери стояли, их просто нет, их просто повырывало и все», — рассказывает Вадим.
По словам заместителя мэра Изюма Владимира Мацокина, процесс выдачи родственникам идентифицированных тел только начался. На прошлой неделе похоронили десять человек. Сегодня на трех городских кладбищах прощались с 12 погибшими во время оккупации Изюма. Процесс выдачи идентифицированных тел продолжается.
«Этот процесс только начался, мы плодотворно сотрудничаем с органами Национальной полиции. Когда соответствующие процессуальные действия уже проведены, тогда мы можем процедуру перезахоронения проводить. На сегодня мы хороним от десяти до двенадцати тел изюмчан в неделю», — сообщил Мацокин.
На сегодня остаются неидентифицированными 143 тела из массового захоронения, рассказывает старший следователь следственного управления облуправления Нацполиции Людмила Подбой.
«Экспертиза молекулярно-генетическая длится где-то более одного месяца. Однако из-за большого количества молекулярно-генетических экспертиз этот срок удлиняется», — объясняет Подбой.
По ее словам, продолжительность экспертиз, в частности по установлению ДНК-профилей погибших, обусловлена еще и сложностью их проведения, а также необходимостью в отдельных случаях проводить повторные и сравнительные экспертизы.
Подбой рассказала, что подавляющее количество людей погибло в результате массированных обстрелов из РСЗО и авиационных ударов, которые плотно применялись врагом в марте-апреле прошлого года, окраины города и села подвергались обстрелам все время до контрнаступления ВСУ в сентябре.
Как сообщал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, из массового захоронения в Изюме изъяли 451 тело: 198 гражданских мужчин, 212 женщин, 7 детей и 22 военнослужащих.
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 18:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 февраля на трех кладбищах Изюма Харьковской области перезахоронили 12 тел, изъятых из массового захоронения на территории деоккупированного города, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.".