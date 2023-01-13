На Харьковщине остаются неузнанными 145 тел из Изюмского захоронения – Тимошко

Полиция, чтобы ускорить идентификацию погибших, отправляет образцы ДНК даже во Львов, сообщил начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко, передает «Укринформ».

С начала масштабного контрнаступления, с 7 сентября, на деоккупированных территориях изъяли 918 тел, из них 721 – это погибшие гражданские, в том числе 25 детей. 30 – это тела, пол которых невозможно установить из-за значительных повреждений, отметил Тимошко. Всего идентифицирован 651 человек.

«По всем изымаемым телам сразу назначаются ДНК-экспертизы, однако в связи с тем, что эксперты просто завалены этой работой, мы отправляем образцы даже во Львов. То есть рано или поздно выводы для сравнения поступят, но это время. А родственникам тех, кто, вероятно, погиб, крайне тяжело ждать. Техника, которую нам предоставил фонд Баффетта, способна провести сравнительный тест за 102 минуты», – рассказал главный полицейский Харьковщины.

Из Изюмского захоронения изъяли 451 тело: 198 гражданских мужчин, 212 женщин, 7 детей и 22 военнослужащих. Остаются неопознанными 145 тел.

«Мы предполагаем, что это местные жители. Есть целые семьи, которые погибли и могли не иметь родственников в Изюме, или имели родственников в других местах. Поэтому мы отбираем образцы для исследований у всех людей, считающих, что их родные погибли или исчезли», — объяснил Тимошко.