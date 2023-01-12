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На Харьковщине 30 полицейских перешли на сторону россиян — Тимошко

Общество 14:47   12.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине 30 полицейских перешли на сторону россиян — Тимошко

Также из рядов полиции уволили всех, кто не вышел на работу в первые дни войны, сообщил начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко, передает «Укринформ».

Сотрудников, которые не проживали на временно захваченных территориях, однако 24-28 февраля не прибыли на работу, уволили.

«Я многое от них слышал, у всех есть какие-то объяснения. Я всем сказал: у вас одна жизнь – и у меня так же, как и у всех, кто продолжил работать после полномасштабного вторжения. Поэтому для меня это был принципиальный вопрос. Все уволены с примечанием «нарушение присяги». Они пытаются судиться, чтобы восстановиться. Потому что прошло немного времени, они увидели, что ситуация стабилизировалась и нужно где-то зарплату получать», — рассказал Тимошко.

К сожалению, 5 таких нарушителей присяги по решению суда возобновились в должностях.

«Я не могу игнорировать закон. Но как руководитель имею право, предоставленное статьей 65 Закона Украины «О национальной полиции», определить работнику место службы там, где я считаю необходимым. Такие восстановившиеся сотрудники направляются в «горячие точки» области. Посмотрим, как они себя проявят», – добавил Тимошко.

В захваченных россиянами Волчанске, Липцих, Купянске и Шевченко некоторые из правоохранителей перешли на сторону россиян. Но это незначительное количество – подозрения объявлены около 30 полицейским.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 14:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также из рядов полиции уволили всех, кто не вышел на работу в первые дни войны, сообщил начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко, передает «Укринформ».".