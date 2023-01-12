Полицейские на Харьковщине по пути на работу переходят Северский Донец по льду

Дорогу на работу сотрудников Нацполиции показал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Это дорога в один из отделов полиции в Харьковской области. Так каждый день девушки и парни — следователи должны добираться до рабочих мест, потому что мост разрушен. Россияне надеялись разрушили нашу жизнь, разрушили нашу инфраструктуру, но полиция состоит из крепких людей», — прокомментировал короткий видеоролик Болвинов.

Ранее на работу как полицейские, так и сотрудники различных служб Харьковщины добирались на лодках. Так, в частности, работали энергетики, которые пересекали осенью Северский Донец в районе Старого Салтова «вплавь». Еще во время оккупации местные жители начали перевозить здесь людей на лодках. А после деоккупации желающих перебраться на ту сторону реки стало больше в разы. Лодками переправляли гумпомощь, газовые баллон и даже транспорт — все же двухколесный. Подробнее — в сюжете МГ «Объектив».