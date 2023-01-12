Поліцейські на Харківщині на роботу переходять Сіверський Донець по льоду
Дорогу на роботу співробітників Нацполіції показав начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
“Це дорога в один із відділів поліції в Харківській області. Так щодня дівчата та хлопці – слідчі мають діставатися робочих місць, бо міст зруйнований. Росіяни сподівалися зруйнували наше життя, зруйнували нашу інфраструктуру, але поліція складається з міцних людей”, – прокоментував короткий відеоролик Болвінов
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Раніше на роботу як поліцейські, так і співробітники різних служб Харківщини добиралися човнами. Так, зокрема, працювали енергетики, які перетинали восени Сіверський Донець у районі Старого Салтова “вплав”. Ще під час окупації місцеві мешканці почали перевозити людей на човнах. А після деокупації охочих перебратися на той бік річки побільшало в рази. Човнами переправляли гумдопомогу, газові балони та навіть транспорт – двоколісний. Докладніше – в сюжеті МГ “Об’єктив”.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорогу на роботу співробітників Нацполіції показав начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов".