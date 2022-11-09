На моторному човні. Як ремонтують електромережу у Старому Салтові під Харковом

Енергетики дістаються роботи на човні, адже міст Старосалтівської дамби частково зруйнований, повідомили в «Харківобленерго».

Фахівці Вовчанського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відремонтували частину пошкодженого обладнання та заживили понад 500 споживачів сіл. Старий Салтів Чугуївського району.

Поблизу населеного пункту пошкоджено близько 80% електромережі.

“Розбиті підстанції, опори, роз’єднувачі та ізоляція – ось що наші електромонтери побачили після того, як українські військові звільнили цю територію. Пошкодження отримали майже всі прольоти повітряних ліній електропередачі. До того ж, залишилося дуже багато мін. Це, звісно, ускладнює роботу та збільшує час, необхідний для відновлення електропостачання жителям селища”, — зазначили у Вовчанському РЕМ.

Ремонтні бригади працюють поблизу Старого Салтова вже третій тиждень. Енергетикам поки що важко назвати точні терміни повного відновлення електромережі через роботу саперів з розмінування території та великі обсяги пошкоджень. На допомогу місцевим фахівцям долучили бригаду Мерефянського РЕМ.