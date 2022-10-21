Поліція у Старому Салтові на Харківщині знайшла тіла двох чоловіків
Правоохоронці ексгумували тіла загиблих і направили їх на експертизу, щоб дізнатися про причину смерті, повідомляє Поліція Харківської області.
73-річний мешканець смт Старий Салтів помер на власній дачі території в травні. Сусіди поховали його біля свого будинку. Поліція не могла провести слідство на території садового товариства через інтенсивні обстріли росіянами дач та прилеглих територій. 19 жовтня поліція провела ексгумацію тіла. Причини смерті встановить судово-медична-експертиза.
Того ж дня поліцейські виявили на території домоволодіння в смт Старий Салтів стихійне поховання. Як з’ясувалося, 47-річний власник будинку загинув наприкінці травня під час ворожого обстрілу селища. Поліціянти провели ексгумацію тіла та направили його до моргу для встановлення причини смерті.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 13:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція у Старому Салтові на Харківщині знайшла тіла двох чоловіків".