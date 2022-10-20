Били струмом і пиляли зуби: уже 22 катівні виявили на Харківщині (сюжет)

“Третій рейх нервово курить” – так про воєнні злочини окупаційних військ відгукуються харківські правоохоронці. Нині вони розслідують близько 6900 справ за фактом порушення законів та звичаїв війни, 15 окупантам вже повідомили про підозру. Чергові свідчення стосовно місць масових катувань, яких на Харківщині вже виявили 22, – в репортажі МГ “Об’єктив”.

На деокупованих територіях Харківщини вже виявлено 22 катівні, де окупанти знущалися над людьми, повідомили в облуправлінні Нацполіції. У кожному із цих місць застосовували електричний струм, били та душили, зустрічалися навіть випадки, коли людям пиляли зуби напильниками. Проте з’ясувати точну цифру – скільки людей пройшли через катівні окупантів, поки що неможливо, кажуть в поліції. Адже з деяких жителів Харківщини знущалися на території Росії. Туди ж вивозили і трупи закатованих.

Володимир Тимошко, начальник ГУ Нацполіції у Харківській області

Дуже багато людей, які пройшли через катівні, зараз перебувають в Російській Федерації. Їх вивозили туди. Це не всі катівні, які використовували окупанти. В деяких випадках вони вивозили наших людей на територію Російської Федерації, там катували, потім повертали в Україну. Декілька днів тому ми спільно з прокуратурою проводили слідчі дії щодо двох наших військовослужбовців – вони закатовані. Їх, ми точно знаємо, вивозили через Гоптівку в бік Бєлгорода живими, а повернули назад тіла.

Одне із місць масових катувань в Росії знаходиться на території населеного пункту Шебекіно, продовжує Тимошко. Там також перебувають полоненні військові та поліцейські. Про тортури над чинними чи колишніми військовими також відомо. Правоохоронцям вдалося затримати чотирьох російських вояк, яким повідомили про підозру через знущання над українськими захисниками, що воювали на Донбасі.

Олександр Фільчаков, прокурор Харківської області

У ході судового розслідування встановлено, що перебуваючи в населеному пункті Борова Ізюмського району вони виявили серед місцевих мешканців трьох колишніх учасників антитерористичної операції на Донбасі. Вони їх викрили, посадили в земляну яму. Вони над ними знущалися як фізично, так і психологічно. Зараз ці військовослужбовці нами затримані, вони перебувають у слідчому ізоляторі.

До катівень потрапляли не тільки цивільні чи військові, а й люди, що залишилися в окупації, аби рятувати інших. Йдеться про фахівців ДСНС. Знаходячись в окупації на території Харківщини загинули чотири співробітники пожежно-рятувальної служби. Також є втрати саперів – всього п’ятеро, два із них загинули 19 жовтня цього року під час виконання службових обов’язків, повідомили в облуправлінні ДСНС.

Олександр Волобуєв, начальник Головного управління ДСНС у Харківській області

15 осіб у нас побували в катівнях, 8 співробітників Балаклійської пожежно-рятувальної частини, три в Козачій Лопані і чотири у Вовчанську. До інших співробітників теж були постійні погрози, постійно їх перевіряли, залякували. Таких фактів дуже багато.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

Ворог пропонував підрозділам ДСНС перейти на службу до Російської Федерації, вдягнути їхню форму і під їхніми прапорами вже працювати на місці. Як, власне, і працівникам екстреної швидкої медичної допомоги. Однак отримали відмову, працівники сказали, що якщо буде такий ультиматум, то вони складають з себе повноваження і залишаються просто цивільними людьми.

Нині робота над фіксаією воєнних злочинів росіян триває, у тому числі й обстеження місць масових катувань. Зокрема, одне із них знаходиться за кількасот метрів від держвного кордону з Росією, тому там провести роботи спеціалісти поки не могли. Засоби для тортур – найрізноманітніші. Ті, хто зміг це пережити, розповідають жахливі речі, кажуть у поліції.

Володимир Тимошко, начальник ГУ Нацполіції у Харківській області

Все, що ви бачили в кіно про Другу світову війну – все це було. Повторюю: це покази потерпілих і свідків, це не наше уявлення про це. Перше, що роблять окупанти, коли заходять в будь-яке село чи селище, це спалюють, знищують усі книги на українській мові, палять все. Підручники в школі, підручники історії – спалюють у буквальному сенсі. Третій рейх нервово курить.