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Тимошко: понад 950 людей зникли безвісти на Харківщині за час війни

Суспільство 13:11   20.10.2022
Оксана Якушко
Тимошко: понад 950 людей зникли безвісти на Харківщині за час війни

Наразі на Харківщині поліція розшукує зниклих чоловіків, жінок та дітей.

Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

«Зараз ми до ЄРДР вносимо дані одразу: якщо людина заявила, що немає зв’язку, вносимо дані й починаємо роботу. На щастя, встановлюємо місцеперебування багатьох одразу. Однак є багато випадків, коли відомо, що люди загинули. З 24 лютого знайшли живими 363 людини, мертвими — 45 людей. Зараз шукаємо 951 людину: це і жінки, і чоловіки, в діти», – повідомив Тимошко.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 13:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тимошко: понад 950 людей зникли безвісти на Харківщині за час війни".