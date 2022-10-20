Тимошко: понад 950 людей зникли безвісти на Харківщині за час війни
Наразі на Харківщині поліція розшукує зниклих чоловіків, жінок та дітей.
Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.
«Зараз ми до ЄРДР вносимо дані одразу: якщо людина заявила, що немає зв’язку, вносимо дані й починаємо роботу. На щастя, встановлюємо місцеперебування багатьох одразу. Однак є багато випадків, коли відомо, що люди загинули. З 24 лютого знайшли живими 363 людини, мертвими — 45 людей. Зараз шукаємо 951 людину: це і жінки, і чоловіки, в діти», – повідомив Тимошко.
Читайте також: Батьки зниклого під час окупації Харківщини шукають його півроку (відео)Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: безвісти, Володимир Тимошко, люди, поліція, пропали, харківщина; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 13:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тимошко: понад 950 людей зникли безвісти на Харківщині за час війни".