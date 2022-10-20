Тимошко: более 950 человек пропали без вести на Харьковщине за время войны
Сейчас на Харьковщине полиция разыскивает пропавших мужчин, женщин и детей.
Об этом на брифинге 20 октября заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.
«Сейчас мы в ЕРДР вносим данные, если человек заявил, что нет связи, и начинаем работу. К счастью, устанавливаем местонахождение многих сразу. Однако существует много случаев, когда известно, что люди погибли. С 24 февраля нашли живыми 363 человека, мертвыми — 45 человек. Сейчас ищем 951 человека: это и женщины, и мужчины, в дети», — сообщил Тимошко.
Читайте также: Родители пропавшего во время оккупации Харьковщины ищут его полгода (видео)Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: люди, полиция, пропали, харьковщина; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 13:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тимошко: более 950 человек пропали без вести на Харьковщине за время войны".