Полиция в Старом Салтове Харьковской области нашла тела двух мужчин
Правоохранители эксгумировали тела погибших и направили их на экспертизу, чтобы узнать причину смерти, сообщает Полиция Харьковской области.
73-летний житель пгт Старый Салтов скончался на собственной даче территории в мае. Соседи похоронили его у своего дома. Полиция не могла провести следствие на территории садового общества из-за интенсивных обстрелов россиянами дач и прилегающих территорий. 19 октября полиция провела эксгумацию тела. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
В тот же день полицейские обнаружили на территории домовладения в пгт Старый Салтов стихийное захоронение. Как выяснилось, 47-летний владелец дома погиб в конце мая во время вражеских обстрелов поселка. Полицейские провели эксгумацию тела и направили его в морг для установления причины смерти.
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 13:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция в Старом Салтове Харьковской области нашла тела двух мужчин".