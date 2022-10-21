Live
  • Пятница 21.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

Полиция в Старом Салтове Харьковской области нашла тела двух мужчин

Общество 13:37   21.10.2022
Оксана Якушко

Правоохранители эксгумировали тела погибших и направили их на экспертизу, чтобы узнать причину смерти, сообщает Полиция Харьковской области.

73-летний житель пгт Старый Салтов скончался на собственной даче территории в мае. Соседи похоронили его у своего дома. Полиция не могла провести следствие на территории садового общества из-за интенсивных обстрелов россиянами дач и прилегающих территорий. 19 октября полиция провела эксгумацию тела. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В тот же день полицейские обнаружили на территории домовладения в пгт Старый Салтов стихийное захоронение. Как выяснилось, 47-летний владелец дома погиб в конце мая во время вражеских обстрелов поселка. Полицейские провели эксгумацию тела и направили его в морг для установления причины смерти.

Читайте также: Били током и пилили зубы: уже 22 пыточные обнаружили на Харьковщине (сюжет)

Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:01
Синегубов: на Чугуевщине возобновляют электроснабжение громад
20:31
Били током и пилили зубы: уже 22 пыточные обнаружили на Харьковщине (сюжет)
16:49
В Харьковской области начнутся веерные отключения
13:11
Тимошко: более 950 человек пропали без вести на Харьковщине за время войны
12:35
Газ для более 3,5 тысячи семей появился в деоккупированной Боровской громаде

Вы читали новость: «Полиция в Старом Салтове Харьковской области нашла тела двух мужчин»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 13:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция в Старом Салтове Харьковской области нашла тела двух мужчин".