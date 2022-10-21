Полиция в Старом Салтове Харьковской области нашла тела двух мужчин

Правоохранители эксгумировали тела погибших и направили их на экспертизу, чтобы узнать причину смерти, сообщает Полиция Харьковской области.

73-летний житель пгт Старый Салтов скончался на собственной даче территории в мае. Соседи похоронили его у своего дома. Полиция не могла провести следствие на территории садового общества из-за интенсивных обстрелов россиянами дач и прилегающих территорий. 19 октября полиция провела эксгумацию тела. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В тот же день полицейские обнаружили на территории домовладения в пгт Старый Салтов стихийное захоронение. Как выяснилось, 47-летний владелец дома погиб в конце мая во время вражеских обстрелов поселка. Полицейские провели эксгумацию тела и направили его в морг для установления причины смерти.