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На моторной лодке. Как ремонтируют электросеть в Старом Салтове на Харьковщине

Общество 14:13   09.11.2022
Оксана Якушко
На моторной лодке. Как ремонтируют электросеть в Старом Салтове на Харьковщине

Энергетики добираются на работу на лодке, ведь мост Старосалтовской дамбы частично разрушен, сообщили в «Харьковоблэнерго».

Специалисты Волчанского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» отремонтировали часть поврежденного оборудования и заживили более 500 потребителей сел. Старый Салтов Чугуевского района.

Вблизи населенного пункта повреждено до 80% электросети.

«Разбитые подстанции, опоры, разъединители и изоляция – вот что наши электромонтеры увидели после того, как украинские военные освободили эту территорию. Повреждения получили почти все пролеты воздушных линий электропередачи. К тому же осталось очень много мин. Это, конечно, усложняет работу и увеличивает время, необходимое для восстановления электроснабжения жителям поселка», — отметили в Волчанском РЭС.

Ремонтные бригады работают вблизи Старого Салтова уже третью неделю. Энергетикам пока трудно назвать точные сроки полного восстановления электросети из-за работы саперов по разминированию территории и больших объемов повреждений. В помощь местным специалистам присоединили бригаду Мерефянского РЭС.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики добираются на работу на лодке, ведь мост Старосалтовской дамбы частично разрушен, сообщили в «Харьковоблэнерго».".