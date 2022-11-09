На моторной лодке. Как ремонтируют электросеть в Старом Салтове на Харьковщине
Энергетики добираются на работу на лодке, ведь мост Старосалтовской дамбы частично разрушен, сообщили в «Харьковоблэнерго».
Специалисты Волчанского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» отремонтировали часть поврежденного оборудования и заживили более 500 потребителей сел. Старый Салтов Чугуевского района.
Вблизи населенного пункта повреждено до 80% электросети.
«Разбитые подстанции, опоры, разъединители и изоляция – вот что наши электромонтеры увидели после того, как украинские военные освободили эту территорию. Повреждения получили почти все пролеты воздушных линий электропередачи. К тому же осталось очень много мин. Это, конечно, усложняет работу и увеличивает время, необходимое для восстановления электроснабжения жителям поселка», — отметили в Волчанском РЭС.
Ремонтные бригады работают вблизи Старого Салтова уже третью неделю. Энергетикам пока трудно назвать точные сроки полного восстановления электросети из-за работы саперов по разминированию территории и больших объемов повреждений. В помощь местным специалистам присоединили бригаду Мерефянского РЭС.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 14:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики добираются на работу на лодке, ведь мост Старосалтовской дамбы частично разрушен, сообщили в «Харьковоблэнерго».".