Тимошко: На Харківщині залишаються невпізнаними 145 тіл з Ізюмського поховання

Поліція, щоб прискорити ідентифікацію загиблих, відправляє зразки ДНК навіть до Львова, повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко, повідомляє «Укрінформ».

Від початку масштабного контрнаступу, з 7 вересня, на деокупованих територіях вилучили 918 тіл, із них 721 – це загиблі цивільні, в тому числі 25 дітей. 30 – це тіла, стать яких неможливо встановити через значні ушкодження, зазначив Тимошко. Загалом ідентифіковано 651 особу.

«По всіх тілах, які ми вилучаємо, відразу призначаються ДНК-експертизи, однак у зв’язку з тим, що експерти просто завалені цією роботою, ми відправляємо зразки навіть у Львів. Тобто рано чи пізно висновки для порівняння надійдуть, але це час. А родичам тих, хто, імовірно, загинув, украй важко чекати. Техніка, яку нам надав фонд Баффетта, здатна провести порівняльний тест за 102 хвилини», – розповів головний поліцейський Харківщини.

Із Ізюмського поховання вилучили 451 тіло: 198 цивільних чоловіків, 212 жінок, 7 дітей і 22 військовослужбовців. Залишаються невпізнаними 145 тіл.

«Ми припускаємо, що це місцеві мешканці. Є ж цілі родини, які загинули і могли не мати родичів в Ізюмі, чи мали родичів в інших місцях. Тому ми відбираємо зразки для досліджень у всіх людей, які вважають, що їхні рідні загинули чи зникли», – пояснив Тимошко.