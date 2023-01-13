Live
  • П’ятниця 13.01.2023
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Тимошко: На Харківщині залишаються невпізнаними 145 тіл з Ізюмського поховання

Суспільство 16:16   13.01.2023
Оксана Якушко
Тимошко: На Харківщині залишаються невпізнаними 145 тіл з Ізюмського поховання

Поліція, щоб прискорити ідентифікацію загиблих, відправляє зразки ДНК навіть до Львова, повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко, повідомляє «Укрінформ».

Від початку масштабного контрнаступу, з 7 вересня, на деокупованих територіях вилучили 918 тіл, із них 721 – це загиблі цивільні, в тому числі 25 дітей. 30 – це тіла, стать яких неможливо встановити через значні ушкодження, зазначив Тимошко. Загалом ідентифіковано 651 особу.

«По всіх тілах, які ми вилучаємо, відразу призначаються ДНК-експертизи, однак у зв’язку з тим, що експерти просто завалені цією роботою, ми відправляємо зразки навіть у Львів. Тобто рано чи пізно висновки для порівняння надійдуть, але це час. А родичам тих, хто, імовірно, загинув, украй важко чекати. Техніка, яку нам надав фонд Баффетта, здатна провести порівняльний тест за 102 хвилини», – розповів головний поліцейський Харківщини.

Із Ізюмського поховання вилучили 451 тіло: 198 цивільних чоловіків, 212 жінок, 7 дітей і 22 військовослужбовців. Залишаються невпізнаними 145 тіл.

«Ми припускаємо, що це місцеві мешканці. Є ж цілі родини, які загинули і могли не мати родичів в Ізюмі, чи мали родичів в інших місцях. Тому ми відбираємо зразки для досліджень у всіх людей, які вважають, що їхні рідні загинули чи зникли», – пояснив Тимошко.

Читайте також: На Харківщині 30 поліцейських перейшли на бік росіян – Тимошко

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:26
Розгрібав голими руками завали – на Харківщині поліцейський врятував дівчинку
14:47
На Харківщині 30 поліцейських перейшли на бік росіян – Тимошко
16:32
На Харківщині поліцейські знайшли протитанкові міни на узбіччі дороги
13:57
Ракетний удар по Шевченковому: поранену дівчинку оперують у Харкові
12:42
На Харківщині ексгумували тіло 6-річного хлопчика, який загинув через обстріл

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Тимошко: На Харківщині залишаються невпізнаними 145 тіл з Ізюмського поховання»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 16:16;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція, щоб прискорити ідентифікацію загиблих, відправляє зразки ДНК навіть до Львова, повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко, повідомляє «Укрінформ».".