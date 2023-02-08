В Ізюмі щотижня перепоховують тіла 10-12 загиблих в окупації (відео)

8 лютого на трьох кладовищах Ізюма Харківської області перепоховали 12 тіл, вилучених із масового поховання на території деокупованого міста, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Антон Комаров сьогодні попрощався із бабусею своєї дружини. Із родичів він один. Решта не змогла приїхати на похорон. За його словами, бабуся дружини померла у своєму дворі від обстрілів у березні.

“У неї день народження був 8 березня, а 9 березня вона загинула, на жаль”, – каже Антон.

На Гончарівському кладовищі сьогодні поховали одразу чотирьох людей. Близькі Вадима Переверзєва також загинули 9 березня. Він згадує, як прийшов до будинку, де мешкала його родина.

“Вони у флігелі були, там будинок згорілий, нічого немає – флігель “у хлам”, гараж теж “в хлам”. На погрібі двері стояли, їх просто нема, їх просто повиривало і все”, – розповідає Вадим.

За словами заступника мера Ізюма Володимира Мацокіна, процес видачі родичам ідентифікованих тіл лише розпочався. Минулого тижня поховали десятьох людей. Сьогодні на трьох міських цвинтарях прощалися з дванадцятьма загиблими під час окупації Ізюма. Процес видачі ідентифікованих тіл продовжується.

“Цей процес тільки почався, ми плідно співпрацюємо з органами Національної поліції. Коли відповідні процесуальні дії вже проведені, тоді ми можемо процедуру перепоховання проводити. На сьогодні ми ховаємо від десяти до дванадцяти тіл ізюмчан на тиждень”, – повідомив Мацокін.

На сьогодні залишаються неідентифікованими 143 тіла із масового поховання, розповідає старша слідча слідчого управління облуправління Нацполіції Людмила Подбой.

“Експертиза молекулярно-генетична триває десь понад один місяць. Проте через велику кількість молекулярно-генетичних експертиз цей термін подовжується”, – пояснює Подбой.

За її словами, тривалість експертиз, зокрема з встановлення ДНК-профілів загиблих, обумовлена ще і складністю їхнього проведення, а також необхідністю в окремих випадках проводити повторні та порівняльні експертизи.

Подбой розповіла, що переважна кількість людей загинула внаслідок масованих обстрілів з РСЗВ та авіаційних ударів, які щільно застосовувались ворогом в березні-квітні минулого року, околиці міста та села зазнавали обстрілів весь час до контрнаступу ЗСУ у вересні.

Як повідомляв начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, із масового поховання в Ізюмі вилучили 451 тіло: 198 цивільних чоловіків, 212 жінок, 7 дітей та 22 військовослужбовців.