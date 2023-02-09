Спасатели девять раз за сутки выезжали на места обстрелов в Волчанске
В Волчанске и Купянске в результате террористических действий армии РФ пострадали жилые дома — как частные, так и многоквартирные. Был пожар.
«Спасатели 47-й ГПСЧ из Волчанска девять раз выезжали на проверку мест вражеских обстрелов. Были разрушены крыша и стены шести многоквартирных жилых домов, а также несколько частных домохозяйств. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также под обстрелами 8 февраля был Купянск. Из-за ударов вражеской артиллерии, произошел пожар на крыше частного дома.
«Горели домашние вещи на площади 65 кв. м. К месту происшествия прибыли спасатели 44-й ДРПЧ вместе с коллегами из Новодружеска (Луганской области). Уже в 07:50 состоялась локализация огня, а в 08:30 полная его ликвидация. На месте происшествия работали 3 единицы спасательной техники и 9 человек личного состава ГСЧС. Пострадавших нет», — проинформировали спасатели.
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При этом, по данным ХОВА и прокуратуры, в течение 8 февраля пострадавшие и погибшие от обстрелов были в нескольких населенных пунктах области. Так, двое людей погибли в результате артобстрела в Купянском районе. Пять человек, в том числе 10-летний ребенок, были ранены в районе Волчанска.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 07:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске и Купянске в результате террористических действий армии РФ пострадали жилые дома — как частные, так и многоквартирные. Был пожар".