Спасатели девять раз за сутки выезжали на места обстрелов в Волчанске

В Волчанске и Купянске в результате террористических действий армии РФ пострадали жилые дома — как частные, так и многоквартирные. Был пожар.

«Спасатели 47-й ГПСЧ из Волчанска девять раз выезжали на проверку мест вражеских обстрелов. Были разрушены крыша и стены шести многоквартирных жилых домов, а также несколько частных домохозяйств. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также под обстрелами 8 февраля был Купянск. Из-за ударов вражеской артиллерии, произошел пожар на крыше частного дома.

«Горели домашние вещи на площади 65 кв. м. К месту происшествия прибыли спасатели 44-й ДРПЧ вместе с коллегами из Новодружеска (Луганской области). Уже в 07:50 состоялась локализация огня, а в 08:30 полная его ликвидация. На месте происшествия работали 3 единицы спасательной техники и 9 человек личного состава ГСЧС. Пострадавших нет», — проинформировали спасатели.

При этом, по данным ХОВА и прокуратуры, в течение 8 февраля пострадавшие и погибшие от обстрелов были в нескольких населенных пунктах области. Так, двое людей погибли в результате артобстрела в Купянском районе. Пять человек, в том числе 10-летний ребенок, были ранены в районе Волчанска.