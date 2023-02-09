Рятувальники дев’ять разів за добу виїжджали на місця обстрілів у Вовчанську

У Вовчанську та Куп’янську внаслідок терористичних дій армії РФ постраждали житлові будинки – як приватні, так і багатоквартирні. Була пожежа.

“Рятувальники 47-ї ДРПЧ з Вовчанська дев’ять разів виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів. Було зруйновано дах та стіни шести багатоквартирних житлових будинків, а також кілька приватних домогосподарств. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також під обстрілами 8 лютого був Куп’янськ. Через удари ворожої артилерії сталася пожежа на даху приватного будинку.

“Горіли домашні речі на площі 65 кв.м. До місця події прибули рятувальники 44-ї ДРПЧ разом з колегами з м. Новодружеськ (Луганської області). Вже о 07:50 відбулась локалізація вогню, а о 08:30 – повна його ліквідація. На місці події працювали 3 одиниці рятувальної техніки та 9 осіб особового складу ДСНС. Постраждалих немає”, – поінформували рятувальники.

При цьому, за даними ХОВА та прокуратури, протягом 8 лютого постраждалі та загиблі від обстрілів були у кількох населених пунктах області. Так, двоє людей загинули внаслідок артобстрілу в Куп’янському районі. П’ятеро людей, у тому числі 10-річна дитина, були поранені в районі Вовчанська.