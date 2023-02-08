Двоє людей загинули в Куп’янському районі внаслідок артобстрілу – Синєгубов
Двоє цивільних загинули вдень 8 лютого внаслідок артилерійського обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.
Люди загинули від отриманих поранень близько 14:00, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, також у Дворічній були зруйновані житлові будинки.
Синєгубов нагадав, що в Чугуївському районі 8 лютого постраждали п’ятеро людей. За даними облпрокуратури, у селі Варварівка поранення отримали 69-річний чоловік та 65-річна жінка, а в місті Вовчанськ – 52-річний чоловік, 10-річний хлопчик та 47-річна жінка.
“У Вовчанську артилерійським вогнем пошкоджено щонайменше сім багатоквартирних та два приватні житлові будинки. На місці працюють рятувальники. Люди отримують необхідну допомогу”, — додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 19:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє цивільних загинули вдень 8 лютого внаслідок артилерійського обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.".