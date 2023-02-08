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Два человека погибли в Купянском районе вследствие артобстрела — Синегубов

Происшествия 19:14   08.02.2023
Елена Нагорная
Два человека погибли в Купянском районе вследствие артобстрела — Синегубов

Двое гражданских погибли днем 8 февраля в результате артиллерийского обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области — 48-летний мужчина и 45-летняя женщина.

Гражданские погибли от полученных ранений около 14:00, сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, также в Двуречной были разрушены жилые дома.

Синегубов напомнил, что в Чугуевском районе 8 февраля пострадали пять человек. По данным облпрокуратуры, в селе Варваровка ранения получили 69-летний мужчина и 65-летняя женщина, а в городе Волчанск — 52-летний мужчина, 10-летний мальчик и 47-летняя женщина.

«В Волчанске артиллерийским огнем повреждены по меньшей мере семь многоквартирных и два частных жилых дома. На месте работают спасатели. Люди получают необходимо помощь», — добавил Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 19:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое гражданских погибли днем 8 февраля в результате артиллерийского обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области — 48-летний мужчина и 45-летняя женщина.".