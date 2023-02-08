Из-за обстрелов Харьковщины 8 февраля ранены пять человек — прокуратура

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковщину 7 и 8 февраля, есть погибшая и раненые, среди них — дети, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Утром 8 февраля российские военные обстреляли из артиллерии Купянск: поврежден жилой дом и автомобиль.

8 февраля около 11:00 оккупанты обстреляли село Варваровка Чугуевского района. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей: 69-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Также в 12:00 в результате вражеского обстрела Волчанска получил ранение 52-летний мужчина, 10-летний мальчик и 47-летняя женщина.



Вечером 7 февраля оккупанты ударили ракетами по пгт Купянск-Узловой. Повреждены и разрушены гаражи.

7 февраля враг не прекращал обстреливать Волчанск: повреждены частные домовладения. Погибла 72-летняя женщина, девочка 16 лет получила ранения.

Прокуроры совместно со следователями полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф и собрали вещественные доказательства.

Купянская и Чугуевская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).