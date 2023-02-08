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Синегубов: В Волчанске осколочное ранение получил 10-летний мальчик

Общество 13:01   08.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: В Волчанске осколочное ранение получил 10-летний мальчик

Сегодня в результате обстрела города в Харьковской области ранен ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Волчанске из-за обстрелов оккупантов осколочное ранение получил 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести», — сообщил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 13:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в результате обстрела города в Харьковской области ранен ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".