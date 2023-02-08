Синегубов: В Волчанске осколочное ранение получил 10-летний мальчик

Сегодня в результате обстрела города в Харьковской области ранен ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Волчанске из-за обстрелов оккупантов осколочное ранение получил 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести», — сообщил Синегубов.