Синегубов: В Волчанске осколочное ранение получил 10-летний мальчик
Сегодня в результате обстрела города в Харьковской области ранен ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Волчанске из-за обстрелов оккупантов осколочное ранение получил 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести», — сообщил Синегубов.
Читайте также: Сегодня оккупанты обстреляли село Варваровка и Волчанск, трое раненых
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов: В Волчанске осколочное ранение получил 10-летний мальчик»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 13:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в результате обстрела города в Харьковской области ранен ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".