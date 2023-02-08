Синєгубов: У Вовчанську осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик

Сьогодні внаслідок обстрілу міста на Харківщині поранено дитину, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості”, – повідомив Синєгубов.