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Синєгубов: У Вовчанську осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик

Суспільство 13:01   08.02.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: У Вовчанську осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик

Сьогодні внаслідок обстрілу міста на Харківщині поранено дитину, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості”, – повідомив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 13:01;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні внаслідок обстрілу міста на Харківщині поранено дитину, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".