Синєгубов: У Вовчанську осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик
Сьогодні внаслідок обстрілу міста на Харківщині поранено дитину, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості”, – повідомив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 13:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні внаслідок обстрілу міста на Харківщині поранено дитину, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".