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Синєгубов: Внаслідок обстрілу Харківщини сьогодні троє поранених

Події 12:45   08.02.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: Внаслідок обстрілу Харківщини сьогодні троє поранених

Сьогодні близько 11.00 години окупанти обстріляли село Варварівка, Чугуївського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних: 69-річний чоловік та 66-річна жінка. Крім того, о 12:00 ворог обстрілював місто Вовчанськ. Осколкове поранення отримав 52-річний чоловік, співробітник Обленерго. Усіх поранених госпіталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 12:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 11.00 години окупанти обстріляли село Варварівка, Чугуївського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".