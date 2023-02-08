Синєгубов: Внаслідок обстрілу Харківщини сьогодні троє поранених

Сьогодні близько 11.00 години окупанти обстріляли село Варварівка, Чугуївського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних: 69-річний чоловік та 66-річна жінка. Крім того, о 12:00 ворог обстрілював місто Вовчанськ. Осколкове поранення отримав 52-річний чоловік, співробітник Обленерго. Усіх поранених госпіталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.