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Синегубов: В результате обстрела Харьковщины сегодня трое раненых

Общество 12:45   08.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: В результате обстрела Харьковщины сегодня трое раненых

Сегодня около 11:00 часов оккупанты обстреляли село Варваровка, Чугуевского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела ранения получили двое гражданских: 69-летний мужчина и 66-летняя женщина. Кроме того, в 12:00 враг обстреливал город Волчанск. Осколочное ранение получил 52-летний мужчина, сотрудник Облэнерго. Все раненые госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 12:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 11:00 оккупанты обстреляли село Варваровка, Чугуевского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".