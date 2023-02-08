Синегубов: В результате обстрела Харьковщины сегодня трое раненых

Сегодня около 11:00 часов оккупанты обстреляли село Варваровка, Чугуевского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела ранения получили двое гражданских: 69-летний мужчина и 66-летняя женщина. Кроме того, в 12:00 враг обстреливал город Волчанск. Осколочное ранение получил 52-летний мужчина, сотрудник Облэнерго. Все раненые госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь», — рассказал Синегубов.