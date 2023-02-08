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На Харьковщине от обстрела погибла женщина, 16-летняя девушка в больнице

Происшествия 08:34   08.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине от обстрела погибла женщина, 16-летняя девушка в больнице

О пострадавшей и погибшей на Харьковщине в результате российских обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В течение суток враг массированно обстреливал Волчанск, Купянск, Двуречную, Стрелечью, Ветеринарное и другие приближенные к линии столкновения населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов», — написал Синегубов в telegram.

По информации главы ХОВА, в Волчанске в результате артобстрела получила ранения 16-летняя девушка. Она в больнице.

«74-летняя женщина, к сожалению, погибла», — добавил начальник ХОВА.

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Что касается разрушений, то в Купянске обстрелами разрушено шесть и повреждено десять гаражей, произошли пожары. Также враг второй раз подряд ударил по городской больнице в Волчанске. Там случился пожар, а один из осколков попал в автомобиль «скорой», которая везла пациента. В «скорой» обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 08:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пострадавшей и погибшей на Харьковщине в результате российских обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".