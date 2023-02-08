На Харьковщине от обстрела погибла женщина, 16-летняя девушка в больнице
О пострадавшей и погибшей на Харьковщине в результате российских обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В течение суток враг массированно обстреливал Волчанск, Купянск, Двуречную, Стрелечью, Ветеринарное и другие приближенные к линии столкновения населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов», — написал Синегубов в telegram.
По информации главы ХОВА, в Волчанске в результате артобстрела получила ранения 16-летняя девушка. Она в больнице.
«74-летняя женщина, к сожалению, погибла», — добавил начальник ХОВА.
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Что касается разрушений, то в Купянске обстрелами разрушено шесть и повреждено десять гаражей, произошли пожары. Также враг второй раз подряд ударил по городской больнице в Волчанске. Там случился пожар, а один из осколков попал в автомобиль «скорой», которая везла пациента. В «скорой» обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пострадавшей и погибшей на Харьковщине в результате российских обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".