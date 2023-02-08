На Харківщині від обстрілу загинула жінка, 16-річна дівчина в лікарні
Про постраждалу та загиблу на Харківщині внаслідок російських обстрілів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Протягом доби ворог масовано обстрілював Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів”, – написав Синєгубов у телеграмі.
За інформацією начальника ХОВА, у Вовчанську внаслідок артобстрілу зазнала поранень 16-річна дівчина. Вона в лікарні.
“74-річна жінка, на жаль, загинула”, – додав Синєгубов.
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Щодо руйнувань, то в Куп’янську обстрілами зруйновано шість та пошкоджено десять гаражів, сталися пожежі. Також ворог вдруге поспіль ударив по міській лікарні у Вовчанську. Там сталася пожежа, а один з уламків влучив у автомобіль “швидкої”, яка везла пацієнта. У “швидкій” обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про постраждалу та загиблу на Харківщині внаслідок російських обстрілів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".