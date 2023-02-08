Live
  • Середа 08.02.2023
    • Харків
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

На Харківщині від обстрілу загинула жінка, 16-річна дівчина в лікарні

Події 08:34   08.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині від обстрілу загинула жінка, 16-річна дівчина в лікарні

Про постраждалу та загиблу на Харківщині внаслідок російських обстрілів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Протягом доби ворог масовано обстрілював Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За інформацією начальника ХОВА, у Вовчанську внаслідок артобстрілу зазнала поранень 16-річна дівчина. Вона в лікарні.

“74-річна жінка, на жаль, загинула”, – додав Синєгубов.

Читайте також:  Потерпілих у Харкові через ракетний удар немає — Синєгубов (фото)

Щодо руйнувань, то в Куп’янську обстрілами зруйновано шість та пошкоджено десять гаражів, сталися пожежі. Також ворог вдруге поспіль ударив по міській лікарні у Вовчанську. Там сталася пожежа, а один з уламків влучив у автомобіль “швидкої”, яка везла пацієнта. У “швидкій” обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

08:24
Потерпілих у Харкові через ракетний удар немає – Синєгубов (фото)
07:48
За добу поліція зафіксувала на Харківщині 19 пошкоджень обстрілами будівель
23:37
Від 6 до 10 ракет: Синєгубов повідомляє про “прильоти” в центрі Харкова
23:09
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує удари РФ
21:57
На Харківщині 8 шкіл і 5 дитсадків залишаються в окупації – ХОВА (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині від обстрілу загинула жінка, 16-річна дівчина в лікарні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 08:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про постраждалу та загиблу на Харківщині внаслідок російських обстрілів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".