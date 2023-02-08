Через обстріли Харківщини 8 лютого поранені п’ятеро людей – прокуратура
Окупанти вкотре обстріляли Харківщину 7 та 8 лютого, є загибла та поранені, серед них діти, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Вранці 8 лютого російські військові обстріляли з артилерії Куп’янськ: пошкоджено житловий будинок та автомобіль.
8 лютого близько 11:00 години окупанти обстріляли село Варварівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних мешканців: 69-річний чоловік та 65-річна жінка.
Також о 12:00 внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанськ отримав поранення отримав 52-річний чоловік, 10-річний хлопчик та 47-річна жінка.
Увечері 7 лютого окупанти вдарили ракетами по смт Куп‘янськ-Вузловий. Пошкоджено та зруйновано гаражі.
7 лютого ворог не припиняв обстрілювати Вовчанськ: пошкоджено приватні домоволодіння. Загинула 72-річна жінка, дівчинка 16 років отримала поранення.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф та зібрали речові докази.
Куп’янська та Чугуївська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 14:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вкотре обстріляли Харківщину 7 та 8 лютого, є загибла та поранені, серед них діти, повідомила Харківська обласна прокуратура.".