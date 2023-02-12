ISW не нашел визуальных подтверждений, что войска РФ находятся в Двуречном

Российские военные блогеры путаются в населенных пунктах Харьковской области, а военные аналитики не находят подтверждений заявлениям минобороны РФ о захвате поселка.

Чей сейчас поселок Двуречное на Харьковщине — ответ на этот вопрос искал американский Институт изучения войны (ISW) после громких заявлений российских военных блогеров и минобороны РФ о якобы захвате Двуречного. Для начала аналитики убедились, что оккупанты путаются в названиях населенных пунктов на Харьковщине.

«Российский блогер заявил, что бои в районе Гряниковки (53 км к северо-западу от Сватово) продолжаются и что российские силы установили контроль над Двуречной (55 км к северо-западу от Сватово). Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска полностью захватили Двуречное (53 км к северо-западу от Сватово) 10 февраля, и, возможно, этот военный блогер перепутал два населенных пункта, — отметили в сводке ISW за 11 февраля. — Другой видный военный блогер утверждал, что было преждевременно оценивать, захватили ли российские войска Двуречное, поскольку оно находится заметно далеко от российских позиций, но еще один военный блогер отметил, что этот военный блогер, вероятно, принял Двуречное за Двуречную».

Как бы ни путались российские пропагандисты, сочиняя сообщения об успехах своего наступления, пока что военные аналитики не нашли подтверждений захвата не то, что Двуречной, но и Двуречного.

«ISW не наблюдал визуальных подтверждений того, что российские войска находятся в Двуречном, так же как и того, что российские силы продвигались бы ближе к Двуречной», — отметили в сводке ISW.

Ранее захват россиянами каких-либо населенных пунктов на Харьковщине опровергал и заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.

«Все российские истерики о якобы захвате населенных пунктов на Харьковщине — фейк», — кратко прокомментировал о н ситуацию в пятницу, 10 февраля.