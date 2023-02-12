ISW не знайшов візуальних підтверджень, що війська РФ перебувають у Дворічному

Російські військові блогери плутаються в населених пунктах Харківської області, а військові аналітики не знаходять підтверджень заяв міноборони РФ про захоплення селища.

Чиє зараз селище Дворічне на Харківщині – відповідь на це питання шукав американський Інститут вивчення війни (ISW) після гучних заяв російських військових блогерів та міноборони РФ про нібито захоплення Дворічного. Для початку аналітики переконалися, що окупанти плутаються у назвах населених пунктів на Харківщині.

“Російський блогер заявив, що бої в районі Гряниківки (53 км на північний захід від Сватового) продовжуються і що російські сили встановили контроль над Дворічною (55 км на північний захід від Сватового). Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська повністю захопили Дворічне (53 км на північний захід від Сватового) 10 лютого, і, можливо, цей військовий блогер переплутав два населені пункти, – зазначили у зведенні ISW за 11 лютого.- Інший видний військовий блогер стверджував, що було передчасно оцінювати, чи захопили російські війська Дворічне, оскільки воно знаходиться помітно далеко від російських позицій, але ще один військовий блогер зазначив, що цей військовий блогер, ймовірно, прийняв Дворічне за Дворічну”.

Як би не плуталися російські пропагандисти, пишучи повідомлення про успіхи свого наступу, поки що військові аналітики не знайшли підтверджень захоплення не те, що Дворічної, а й Дворічного.

“ISW не спостерігав візуальних підтверджень того, що російські війська перебувають у Дворічному, так само як і того, що російські сили просувалися б ближче до Дворічної”, – зазначили у зведенні ISW.

Раніше захоплення росіянами якихось населених пунктів на Харківщині спростовував і заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.

“Усі російські істерики про нібито захоплення населених пунктів на Харківщині – фейк”, – коротко прокоментував він ситуацію в п’ятницю, 10 лютого.