На Куп’янському напрямку ворог хоче повернути Борову, річку Оскіл і Куп’янськ

Про підготовку наступу росіян на Куп’янському напрямку повідомляє «Інформаційний опір».

На Куп’янському напрямку противник націлився на бар’єрний рубіж річки Оскіл і розпочав наступальні дії в напрямку на Дворічної та Гряниківки, атакуючи з боку Лиман Перший та Тавільжанка, зокрема:

— до 2-х штурмових груп (загалом до мсв, без техніки, зі складу 138-ї омсбр 6-ї ЗВА) атакували передові позиції ЗСУ в напрямку Дворічне — Гряниківка, успіху не мали, відійшли;

— штурмовим загоном (загалом до мсв, без техніки, також зі складу 138-ї омсбр 6-ї ЗВА) проводив наступ на напрямку Лиман Перший — Гряниківка, успіху також не мав, відійшов.

Противник значно «пожвавішав» на напрямку Куземівка — Стельмахівка, де протягом останніх 2 діб він активно проводить розвідку боєм. Зафіксовано принаймні 2 спроби просунутись у вказаному напрямку силами до 2-х мсв, однак без підтримки бронетехніки. Через вогневе ураження противник був вимушений відійти на вихідні рубежі.

Очевидно, що найближчим завданням російських військ будуть 2 селища, які знаходяться на лівому березі річки Оскіл на Куп’янському напрямку та які продовжують утримувати ЗСУ — Гряниківка та Масютівка.

Ймовірно, противник спробує перейти у наступ по напрямку Кислівка — Іванівка й далі на Степову Новоселівку, вздовж дороги Р-07. У цьому випадку, його найближча ціль — вийти на рубіж Петропавлівка — Курилівка, тобто — найближчі підступи до Куп’янська.

Але основні свої зусилля противник все ж-таки спробує зосередити на напрямку на Борову. Усе, що зараз він «демонструє» північно-західніше Сватового, скоріше за все, є намаганням прикувати до цієї ділянки основні тактичні резерви УВ ЗСУ, яке діє на Сватівському напрямку й таким чином розв’язати собі руки для раптового й потужного удару на Борову.

На напрямку Кремінна — Лиман, противник також достатньо активно пожвавився, намагаючись створити собі зручні умови для наступальних дій у бік Лиману, Серебрянки. Ворог двічі – спершу двома взводами, потім 2 штурмовими групами без підтримки бронетехніки – спробували атакувати по напрямку Кремінна — Серебрянка. Після обох невдалих спроб противник був вимушений відійти.

Але на напрямку Кремінна — Лиман, противник дуже активно готується до наступальних дій, які мають бути протягом найближчого тижня. Що росіяни планують задіяти:

— 2 мсб 124-ї мсбр також розгорнуті на цьому напрямку.

— Командування противника також ввело у бій на цій ділянці БАРС-13 (до повнокомплктного мсб) та зведений тактичний загін «Ахмат» (до мсб).

— Також південніше та південно-західніше Кремінної розгортаються, як мінімум ще 2 дшб та пдб зі складу 76-ї дшд та 98-ї пдд.

Командування військ противника приступило до наступного етапу реалізації своїх планів зимової кампанії — виходу на р. Оскіл та «повернення Лиману та Куп’янська».

Головні дійові особи — угрупування військ (УВ) «Запад», основу якого склали сили та засоби 2-х армій Західного ВО — 1-ї гв. ТА та 20-ї ЗВА, розгорнуті відповідно на Куп’янському та Лиманському напрямках підсиленні цілим рядом частин та з’єднант — 6-ї ЗВА (ЗВО), 2-ї гв. ЗВА (ЦВО) та 41-ї ЗВА (ЦВО), а також 18-ї мсд 11-го АК.

Судячи зі всього, саме вся ця «банда» й спробує найближчим часом прорватися в Куп’янськ, Борову, Лиман та Ямпіль, діючи з рубежу Сватове — Кремінна. До речі, основна маса артилерії, як 1-ї гв. ТА, так й 20-ї ЗВА ВЖЕ розгорнута на нових, ближчих до ЛБЗ вогневих позиція й посиленно «прикидывается ветошью» ведучи пристрілку поодинокими орудіями та установками, щоб не видавати свої позиції, що є дуже красномовним в плані підготовки до спроби організації та проведення масованого наступу.

Очевидно, що станом на сьогодні тактичне угрупування противника, яке діяло в районі Соледару, націлилось на Сіверськ й почало «забирати північніше». Логіка такого рішення цілком зрозуміла — вийти на тили нашим підрозділам, які продовжують утримувати Білогорівку та Верхнекам’янське й таким чином створюють реальну загрозу Лисичанську й навіть Кремінній.

Пробившись на Сіверськ, командування противника розраховує «одним пострілом вбити двох зайців» — значно полегшити собі в подальшому наступ на Лиман (заодно знявши безпосередню загрозу Лисичанську), а також вийти на ближні підступи до Слов’янська та Краматорська зі сходу, тобто «повернутися», принаймні, у «ситуацію з Ізюмом», але на цей раз з іншого боку — з напрямку Сіверська (так, звичайно, зручніше, не треба форсувати Сіверський Донець).